Le trésor perdu de Nora - Marco Rocchi, Francesca Carita - La chronique BD

Résumé : Nora ne cesse de s’imaginer dans des situations périlleuses en laissant aller son imagination. Celle-ci semble pourtant la rattraper lorsque son papa, qui la surveillait au parc, s’est subitement volatilisé...

Critique : Tout dans Le trésor perdu de Nora représente l’idéal d’une BD jeunesse qui s’est appropriée les codes du conte : héroïne forte en pleine initiation, un adjuvant touchant au merveilleux - en l’occurrence un chat qui parle - des éléments de fantasy, des péripéties avec une morale au bout... Ne cherchez pas plus loin si vous voulez faire passer un bon moment, depuis le CP jusqu’à... il n’y a pas vraiment de limites. Pourtant, la valeur ajoutée de ce conte moderne, c’est de pouvoir mettre en image et en aventure un écueil qui touche de nombreuses personnes, adultes comme enfants, à savoir la dépression. En la traitant comme une vraie maladie, susceptible de s’adapter et de revenir, tout en la masquant par une métaphore de fantasy (qui fait penser un peu à la Ténèbre de l’Incal par certains aspects), cet album accroit sa visibilité pour une société qui s’efforce de la masquer le plus possible. Si une série comme Obscurcia avait déjà touché ce sujet, elle l’avait enveloppé d’une aura cauchemardesque plus proche d’un public ado, là où Le trésor perdu de Nora peut se vanter de savoir plaire à un public beaucoup plus large, et avec des parents qui apprécieront un happy end bienvenu.

© Jungle / Carita

Afin de coller au mieux au jeune public, le dessin ne cesse de rendre plus doux des éléments difficiles de la vie : être perdu dans une grand ville peut se révéler un parcours aux allures de steampunk réussi, une armée d’ombres peut heureusement cacher un dessous beaucoup plus comique, ou encore ce mal étrange et intrusif qui s’installe et peine à être vaincu a encore reflet de l’enfance qui ne peut au final que peu de choses face aux peines et souffrances de l’adulte, ultime hommage du dessin au sujet traité.

© Jungle / Carita

Aventure débordante d’imagination et collant pourtant diablement au réel, Le trésor perdu de Nora est plutôt une belle illustration de cette époque bénie et joyeuse de l’enfance, que n’a pas encore rattrapé, malgré tous ses efforts, la froide réalité de l’âge adulte.