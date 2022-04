Cannes 2022 : le jury et la sélection de la Semaine de la Critique

La 61e édition de la Semaine de la Critique aura un jury présidé par la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, qui avait été révélée à l’ACID 2014 avec son premier long métrage Le Challat de Tunis. Elle a ensuite signé La belle et la meute (Un Certain Regard 2017) et L’homme qui a vendu sa peau (section Orizzonti du Festival de Venise 2020). Kaouther Ben Hania sera entouré de l’actrice et réalisatrice franco-grecque Ariane Labed, du réalisateur islandais Benedikt Erlingsson (Woman at War), du directeur de la photographie belge Benoît Debie, et de Huh Moon-yung, Délégué général du Festival de Busan en Corée du Sud.

Les films sélectionnés :

Compétition

Longs métrages

AFTERSUN, Charlotte Wells

ALMA VIVA, Cristèle Alves Meira

DALVA, Emmanuelle Nicot

LA JAURÍA, Andrés Ramírez Pulido

METSURIN TARINA (THE WOODCUTTER STORY), Mikko Myllylahti

NOS CÉRÉMONIES, Simon Rieth

TASAVOR (IMAGINE), Ali Behrad

Courts métrages

CANKER, Lin Tu

CUERDAS (CHORDS), Estibaliz Urresola Solaguren

DANG WO WANG XIANG NI DE SHI HOU (REGARDE-MOI), Shuli Huang

ICE MERCHANTS, João Gonzalez

IT’S NICE IN HERE, Robert-Jonathan Koeyers

LAS CRIATURAS QUE SE DERRITEN BAJO EL SOL (LES CRÉATURES QUI FONDENT AU SOLEIL), Diego Céspedes

NISAM JE STIGAO VOLJETI (I DIDN’t MAKE IT TO LOVE HER), Anna Fernandez De Paco

ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ (SUR LE TRONE DE XERXÈS), Evi Kalogiropoulou

RAIE MANTA, Anton Bialas

SWAN DANS LE CENTRE, Iris Chassaigne

Séances Spéciales

Longs métrages

Film d’ouverture

WHEN YOU FINISH SAVING THE WORLD, Jesse Eisenberg

Longs métrages

GOUTTE D’OR, Clément Cogitore

TOUT LE MONDE AIME JEANNE, Céline Devaux

Film de clôture

DA-EUM-SO-HEE (NEXT SOHEE), Jung July

Courts métrages

AMO, Emmanuel Gras

HIDEOUS, Yann Gonzalez

SCALE, Joseph Pierce