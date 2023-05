Cannes 2023 : Michael Douglas Palme d’or d’honneur

L’interprète de Paul Verhoeven et Oliver Stone, star des années 80 et 90 et producteur avisé, recevra le prestigieux trophée le soir de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes.

News : Acteur et producteur américain, Michael Douglas succède pour la Palme d’or d’honneur à Ingmar Bergman (Palme des palmes), Woody Allen, Manoel de Oliveira, Clint Eastwood, Bernardo Bertolucci, Agnès Varda, Jeffrey Katzenberg, Jodie Foster, Marco Bellocchio, Forest Whitaker et Tom Cruise. Fils de la star légendaire Kirk Douglas, acteur mythique de Hollywood, Michael Douglas devient célèbre dans les années 1970 avec la série télévisée Les rues de San Francisco, dont il partage l’affiche avec Karl Malden. Il se lance aussi dans la production et connaît un triomphe avec le chef-d’œuvre Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975) de Miloš Forman. En tant que producteur, il collaborera notamment avec Robert Zemeckis pour À la poursuite du diamant vert (1984, dont il est la vedette avec Kathleen Turner) ; mais aussi Joel Schumacher (L’expérience interdite, 1990) et Francis Ford Coppola (L’idéaliste).

Michael Douglas © Folamour

Entre-temps, Michael Douglas est devenu un acteur de premier plan avec Morts suspectes (1978) de Michael Crichton et surtout une série de succès commerciaux des années 80. C’est le cas de Liaison fatale (1987, avec Glenn Close) d’Adrian Lyne ; et Wall Street (1988) d’Oliver Stone, qui lui vaut l’Oscar du meilleur acteur. Il termine la décennie en beauté avec La guerre des Rose (1989) de Danny DeVito. Michael Douglas connaît un autre grand succès avec le polar Basic Instinct (1992) de Paul Verhoeven, aux côtés de Sharon Stone. On le voit ensuite dans d’autres productions plus ou moins réussies, dont Harcèlement (1994) de Barry Levinson et The Game (1997) de David Fincher. Son dernier film important est Traffic (2000) de Steven Soderbergh. Michael Douglas connaît ensuite un déclin artistique et commercial, auquel s’ajoutent des problèmes de santé. On le revoit toutefois dans quelques longs métrages intéressants dont Wall Street : L’argent ne dort jamais (Stone, 2010). Et il trouve un nouveau public en participant à des productions Marvel.

Notes : À l’occasion de la venue au Festival de Michael Douglas, la section Cannes Classics a sélectionné le documentaire Michael Douglas, le fils prodige d’Amine Mestari, produit par Folamour, et qui sera prochainement diffusé sur Arte. Un « Rendez-vous avec » Michael Douglas est également prévu mercredi 17 mai à 14h30 salle Buñuel.