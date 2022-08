L’idéaliste - Francis Ford Coppola - critique

Résumé : À Memphis, Rudy Baylor (Matt Damon), jeune avocat idéaliste qui attend son autorisation d’exercice, intègre un cabinet un peu douteux dirigé par J. Liman Bruiser (Mickey Rourke), patron haut en couleurs qui gère aussi un bar.

Critique : En adaptant John Grisham, Francis Ford Coppola s’essaie avec un certain bonheur au film de prétoire.

Sa force tient principalement dans le profil de son personnage principal, jeune avocat, non pas naïf, mais totalement novice et intègre, qui va découvrir les coulisses complexes de la justice américaine.

Son principal dossier sera de défendre un jeune homme qui risque fort de mourir d’une leucémie, faute d’une greffe refusée par sa compagnie d’assurances. Il est pour cela épaulé par un autre employé de Bruiser, Deck Shifflet (Danny DeVito), courtier reconverti et chargé, en écumant les hôpitaux, de dénicher de potentielles affaires de recours contre des compagnies d’assurances.

Avec son œil tout neuf, Rudy va découvrir les manœuvres d’un cabinet sans scrupules, prêt à tout pour défendre une société sans éthique mais qui paie bien ; ou encore un juge honnête, lui très expérimenté et à qui on ne l’a fait pas.

Même si la conclusion n’est pas spectaculaire, on prend plaisir à suivre le petit suspense de cette affaire et les aventures de ce petit avocat, qui de plus, va devoir s’occuper d’une femme battue (Claire Danes), possible cliente découverte à l’hôpital par son collègue.

Si l’on est loin des grandes œuvres spectaculaires du cinéaste, on peut reconnaître les qualités de ce long métrage beaucoup plus modeste, mais tout à fait réussi. La distribution autour d’un très juste Matt Damon, est parfaitement choisie : de Jon Voight et Dean Stockwell à Danny Glover et Claire Danes, sans oublier Danny DeVito et Mickey Rourke, tous deux d’une sobriété plutôt inhabituelle mais bienvenue.