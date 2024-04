Cannes 2024 : Quentin Dupieux en ouverture de la sélection officielle

News : Le deuxième acte de Quentin Dupieux sera donc le premier film projeté lors de l’édition 2024 du Festival de Cannes. Présenté hors compétition, le long métrage permettra la montée des marches du réalisateur, accompagné de quatre valeurs sûres du cinéma français. Raphaël Quenard, que Dupieux a déjà dirigé dans Mandibules, Fumer fait tousser (hors compétition Cannes 2022) et surtout Yannick, sera entouré de Léa Seydoux, Vincent Lindon et Louis Garrel, qui ont ici tourné pour la première fois avec le réalisateur. Le récit se veut une mise en abyme autour du métier de comédien, comme Dupieux a déjà pu pu le faire avec le récent Daaaaaalí !.

© Chi-Fou-Mi Productions

Auteur d’une œuvre insolite au carrefour du surréalisme et de l’humour décalé, quelque part entre Buñuel, Blier et Mocky, Quentin Dupieux a signé des clips musicaux et des courts métrages avant de dévoiler son premier long, Steak, en 2007. Suivront notamment les étranges et plus ou moins jubilatoires Rubber, Wrong Cops : Chapter 1 (court métrage, Quinzaine des Réalisateurs, 2012), Wrong, Wrong Cops, Réalité, Au poste !, Le daim (Quinzaine des Réalisateurs 2019) et Incroyable mais vrai. Quentin Dupieux a pu diriger, entre autres, Éric Judor et Ramzy Bedia, Roxane Mesquida, William Fichtner, Alain Chabat, Élodie Bouchez, Benoît Poelvoorde, Anaïs Demoustier, Jean Dujardin, Adèle Haenel, Grégoire Ludig et David Marsais, Adèle Exarchopoulos, Léa Drucker, Benoît Magimel, Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Pio Marmaï, Blanche Gardin, Édouard Baer, Jonathan Cohen, Didier Flamand, Romain Duris, India Hair, Marie Bunel, Albert Delpy et Oulaya Amamra.