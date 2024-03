Cannes 2024 : Camille Cottin maîtresse de cérémonie

News : Après Virginie Efira en 2022 et Chiara Mastroianni en 2023, c’est Camille Cottin qui aura l’honneur d’animer les cérémonies d’ouverture et de clôture du Festival de Cannes, dans la grand auditorium Lumière du Palais des Festivals, rituels retransmis en direct sur les chaînes de télévision. Après des débuts au théâtre avec des metteurs en scène aussi divers que Régis Santon, Pierre Palmade et Jean-Luc Moreau, Camille Cottin aborde le cinéma en 2011 et connaît le succès quatre ans plus tard avec la comédie Connasse, princesse des cœurs (2015) de Noémie Saglio. La même année, elle élargit son audience avec la série télévisée Dix pour cent. Au cinéma, elle alterne ensuite premiers et seconds rôles, productions françaises et internationales, œuvres d’auteur et films grand public.

L’actrice est du casting de Chambre 212 (Un Certain Regard 2019) de Christophe Honoré et incarne une psychiatre dans Deux moi (2019) de Cédric Klapisch. Elle est la partenaire de Matt Damon dans Stillwater (Hors compétition Cannes 2021) de Tom McCarthy, tourné à Marseille ; joue la maîtresse d’Adam Driver dans Gucci (2021) de Ridley Scott ; et une expatriée dans Mon légionnaire (Quinzaine des Réalisateurs 2021) de Rachel Lang. Notre rédaction a cependant une préférence pour Toni en famille (2023) de Nathan Ambrosini, où elle montre l’étendue de son registre en mère de famille monoparentale tentant de reprendre sa vie en main. Kenneth Branagh (Mystère à Venise, 2023), Bruno Dumont (L’Empire, 2024) et Pierre Schoeller (Rembrandt, 2024) ont également dirigé ce solide talent.