Cannes 2024 : La sélection ACID

News : L’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID) est depuis 1992 la vitrine de films d’auteurs créatifs, français et étrangers Elle constitue donc un tremplin pour révéler de nouveaux talents du cinéma indépendant. La sélection 2024 a été effectuée par quatorze cinéastes, à savoir Romain André, Viken Armenian, Damien Faure, Pascale Hannoyer, Thomas Jenkoe, Julien Meunier, Fanny Molins, Marion Naccache, Reza Serkanian, Clara Teper, Pamela Varela, Marc-Antoine Vaugeois, Laure Vermeersch et Aliona Zagurovska. Les œuvres, projetées dans le cadre d’une section parallèle cannoise, sont ensuite accompagnées pour la recherche d’un distributeur, leur promotion et leur programmation. L’ACID a notamment accueilli Lucas Belvaux, Kaouther Ben Hania, Serge Bozon, Jim Cummings, Philippe Faucon, Benoit Forgeard, Alain Gomis, Arnaud et Jean-Marie Larrieu, Sophie Letourneur, Guy Maddin, Damien Manivel, Patricia Mazuy, Ursula Meier, Yolande Moreau et Gilles Porte, Pierre Schoeller, Claire Simon, Marie-Claude Treilhou, Justine Triet.

La sélection 2024

Ce n’est qu’un au revoir de Guillaume Brac - Documentaire, 66 min, France, 6e long métrage

Château rouge de Hélène Milano - Documentaire, 107 min, France, 3e long métrage

Fotogenico de Maria Romano, Benoît Sabatier - Fiction, France, 94 min, 4e long métrage

In Retreat de Maisan Ali - Fiction, Inde, 74 min, 1er long métrage

It Doesn’t Matter de Josh Mond, Fiction, États-Unis/France, 86 min, 2e long métrage

Kyuka - Before Summer’s End de Kostis Charamountanis, Fiction, Grèce/Macédoine, 103 min, 1er long métrage

Mi Besta de Camila Beltrán, Fiction, Colombie/France, 76 min, 1er long métrage

Most People Die on Sunday de Lair Said, Fiction, Argentine/France/Italie, 2e long métrage

Un pays en flamme de Mona Convert, Documentaire, France, 71 min, 1er long métrage

PLUS D’INFORMATIONS SUR CES LONGS MÉTRAGES