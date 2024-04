Cannes 2024 : le Festival lance sa Compétition Immersive

News : En 2017, Alejandro González Iñárritu avait créé l’événement avec son œuvre en Réalité Virtuelle intitulée Carne y Arena (Virtually Present, Physically Invisible). Cette année, et après des expériences similaires au Marché du Film, le Festival de Cannes annonce la création d’une Compétition Immersive visant à promouvoir des nouveaux d’artistes internationaux proposant de nouvelles expériences narratives. Cette compétition alternative est organisée avec le soutien du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) et mettra en avant des œuvres collectives et interactives, qui utilisent les spécificités propres aux technologies de la réalité virtuelle. Cette première édition verra la sélection de huit œuvres immersives sélectionnées par un comité composé de professionnels, ainsi qu’une liste de productions non compétitives.

Les œuvres seront accessibles aux festivaliers accrédités sous la forme d’une exposition de 1300 m2 qui se tiendra au Cineum, le multiplexe cinématographique de Cannes-La-Bocca, ainsi qu’au Campus Georges Méliès. Le Prix de la Meilleure Œuvre Immersive sera décerné par un jury international. En parallèle, le Marché du Film se penchera sur la dimension économique et technique de la filière, notamment par des conférences. Enfin, la Mairie de Cannes annoncera le lancement du programme « Cannes Immersive », parrainé par l’artiste Jean-Michel Jarre, avec le soutien du CNC, dont l’ambition est d’être un hub mondial dédié aux créations immersives et au nouveau territoire artistique de l’Intelligence Artificielle (IA), dans le cadre de la démarche « Cannes On Air » de développement de la filière des industries culturelles et créatives sur la commune.