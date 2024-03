Cannes 2024 : Lukas Dhont président du Jury de la Queer Palm

News : Le jury de la Queer Palm 2024 aura pour président Lukas Dhont. Cette distinction récompense depuis 2010 le meilleur long métrage et le meilleur court métrage à connotation LGBTQIA+ présentés au Festival de Cannes, toutes sections confondues (officielle et parallèles). Lukas Dhont succède ainsi à Benoît Arnulf, Élisabeth Quin, Julie Gayet, João Pedro Rodrigues, Bruce LaBruce, Desiree Akhavan, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Travis Mathews, Sylvie Pialat, Virginie Ledoyen, Nicolas Maury, Catherine Corsini et John Cameron Mitchell. Le réalisateur a pu déclarer : « Je me sens incroyablement honoré d’être le président du prochain jury de la Queer Palm. Le cinéma queer transcende, subvertit, interroge et émerveille. C’est un acte de libération. Une quête d’authenticité. Un exercice de sincérité. Un voyage à la recherche d’un vocabulaire. L’art queer c’est créer l’espace qui permet à chacun de se découvrir. Je ne serais pas celui que je suis aujourd’hui sans l’art queer et je suis impatient de découvrir les œuvres de cinéma de cette année ». Lukas Dhont a été révélé en 2018 avec Girl, son premier long métrage. Présenté dans la section Un Certain Regard du Festival, le film avait remporté la Caméra d’or, le prix d’interprétation pour Victor Polster, le Prix FIPRESCI et la Queer Palm. Tiré d’une histoire vraie, le récit relatait le quotidien d’une jeune fille transgenre, évoluant dans le milieu de la danse classique : une œuvre forte, parvenant à concilier ellipse et dialogue explicatif, suggestion et analyse des sentiments. En compétition officielle quatre ans plus tard, Close bouleversa les festivaliers. Ce deuxième long métrage puissant, traitant du deuil et de l’affirmation de soi à travers l’histoire de deux jeunes ados, fut récompensé par le Grand Prix.

Les longs métrages lauréats de la Queer Palm

2010 : Kaboom, de Gregg Araki

2011 : Beauty, d’Oliver Hermanus

2012 : Laurence Anyways de Xavier Dolan

2013 : L’inconnu du lac, d’Alain Guiraudie

2014 : Pride, de Matthew Warchus

2015 : Carol, de Todd Haynes

2016 : Les vies de Thérèse, de Sébastien Lifshitz

2017 : 120 battements par minute de Robin Campillo

2018 : Girl, de Lukas Dhont

2019 : Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma

2021 : La fracture, de Catherine Corsini

2022 : Joyland, de Saim Sadeq

2023 : L’innocence, de Hirokazu Kore-eda