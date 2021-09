La fracture - Catherine Corsini - critique

Résumé : Au petit matin, Raf (Valeria Bruni-Tedeschi) abreuve de textos incendiaires sa compagne Julie (Marina Foïs) qui dort profondément à côté d’elle.

Critique : Le récit démarre dans l’ambiance très parisienne d’une comédie de mœurs. Cette façon d’amorcer l’histoire va permettre d’alterner drame et comédie, ce qui va adoucir un constat social très abrupt. Le couple formé par Raf et Julie est sur le point de se séparer, mais pas vraiment. Vont t-elles ou non se rendre ensemble à la soirée organisée par des amis communs ?

Cette première partie, qui fleurte avec un marivaudage contemporain, va tout à coup basculer quand un accident de la circulation va conduire Raf aux urgences de l’hôpital parisien le plus proche.

Cela pourrait rester anodin, mais nous sommes un samedi soir, lors d’une des plus grosses manifestations des gilets jaunes de la fin de l’année 2018, alors qu’une partie du personnel hospitalier est en grève. Raf, transportée par les pompiers, arrive en plein capharnaüm. Les urgences, où la plupart des soignants son réquisitionnés, casent les patients dans tous les coins, parent au plus pressé sans pouvoir se soucier de confidentialité. Les choses vont s’empirer et tourner en une sorte de cauchemar quand des gilets jaunes blessés vont arriver, suivis par d’autres tentant de trouver refuge à cause des gaz lacrymogènes de la police.

Dans cette ambiance qui cumule les drames, le destin de quelques personnages hauts en couleur va, en quelque sorte, permettre de détendre l’atmosphère :

Raf, bien sûr, insupportable patiente qui avale trop de médicaments retrouvés dans son sac, pleure, rie et hurle quand elle ne retrouve pas Julie.

Cette dernière, qui dit venir à l’hôpital uniquement par obligation envers Raf, passe son temps à se perdre dans les couloirs.

Yann (Pio Marmaï), chauffeur routier, venu défiler, a pris des éclats de mortier dans une jambe. Lui aussi embête bien son monde : armoire à glace impulsif et motivé par la révolte, il va être confronté à Raf, la bobo parisienne avec laquelle il va avoir des échanges musclés.

On suit aussi quelques soignants comme Kim (Aissatou Diallo Sagna), infirmière résignée, qui en est à sa sixième nuit...

Ce mélange d’une situation de faits divers et de fiction centrée sur des personnages aussi agaçants qu’attachants fonctionne admirablement.

Sans jugement péremptoire, en gardant toujours un ton de comédie douce-amère, le film dresse le constat terrible d’un pays qui va mal et se divise.

Les acteurs sont tout à fait au diapason. Une mention particulière pour Valeria Bruni-Tedeschi, tête à claques capricieuse, mais si pleine d’esprit qu’elle en devient attachante.

Le long métrage a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, puis à Deauville dans la section "L’heure de la Croisette".