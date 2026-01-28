Carl Orff – Jean-Philippe Thiellay - chronique livre

Résumé : « Carl Orff » commence à Munich, en 1895, avec la naissance de Carl Orff. Son enfance, sa jeunesse, l’âge adulte pendant la guerre 1914-18 puis la république de Weimar, son attitude dans l’Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, sa vieillesse dans l’après-guerre, son décès en 1982 et sa postérité constituent le récit d’une existence consacrée à la musique, sa création et son enseignement.

Critique : Carmina Burana est l’œuvre la plus célèbre de Carl Orff. Composée en 1937, cette pièce musicale est entrée dans l’histoire. Jean-Philippe Thiellay nous dévoile tout le travail de compositeur de Carl Orff et nous raconte ses autres créations. Carl Orff était intéressé par la culture antique, où il a puisé nombre d’inspirations, mais également par la tradition de la Bavière, sa région. Mêlant ces influences, il a créé une musique nouvelle. Sa modernité n’explore pas une direction radicale comme l’atonalité de Schönberg. Il se rapproche plus d’une révolution qui respecte la tonalité, mais n’en trace pas moins de nouvelles directions.

C’est ce que l’on découvre grâce au travail de Jean-Philippe Thiellay. Il ne se contente pas de retracer l’histoire des compositions de Carl Orff : il se penche aussi sur sa vie et tente de porter un regard objectif sur les périodes troubles de son existence, notamment les années du régime nazi. Jean-Philippe Thiellay prend en compte les différents écrits qui permettent de discerner le vrai du faux, entre deux images, Carl Orff résistant dans l’âme et Carl Orff complice du régime de Hitler. La vérité se situe sans doute entre ces deux affirmations, dans une zone grise. Jean-Philippe Thiellay nous raconte que Carl Orff s’est concentré toute sa vie sur sa musique, ses recherches de compositeur, et qu’il mettait délibérément de côté le reste du monde, tant que cela ne l’empêchait pas de créer.

L’auteur nous apprend aussi que Carl Orff a énormément travaillé sur la transmission musicale, élaborant des théories éducatives qu’il a mises en pratique dans des écoles.

Loin de signer un simple hommage, Jean-Philippe Thiellay nous dévoile Carl Orff dans sa complexité, ses zones de lumière et d’ombres, son travail et ses rapports familiaux, ainsi que les origines de ses créations musicales et scéniques.

Carl Orff réussit à dresser un portrait nuancé, s’appuyant sur de nombreuses recherches pour essayer de cerner au mieux l’homme qui se cache derrière Carmina Burana.