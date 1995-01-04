Little Odessa - James Gray - critique

Le 9 février 2026
Ce thriller glaçant extrêmement maîtrisé est le premier film d’un cinéaste prometteur : James Gray.
- Réalisateur : James Gray
- Acteurs : Tim Roth, Vanessa Redgrave , Edward Furlong , Moira Kelly, Maximilian Schell, Paul Guilfoyle, Natalia Andreïtchenko
- Genre : Drame, Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Américain
- Distributeur : La Filmothèque Distribution (ex-Ciné Sorbonne), Les Films Number One
- Durée : 1h38mn
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans
- Date de sortie : 4 janvier 1995
- Festival : Festival de Venise 1994
Résumé : Joshua Shapira (Tim Roth), un tueur à gages new-yorkais, abat froidement un homme en pleine rue. Alors qu’il annonce au téléphone son forfait, son commanditaire l’informe d’un nouveau contrat dans le quartier juif de son enfance dans Brooklyn : Brighton Beach, surnommé Little Odessa.
Critique : Ce film policier froid, distancié et extrêmement maîtrisé est, contre toute attente, la toute première œuvre d’un cinéaste de seulement vingt-trois ans : James Grey.
Le récit, construit par révélations successives, dévoile une tragédie familiale, qui va ramener Joshua à tout ce qu’il avait voulu fuir. Depuis des années, il n’a plus donné de nouvelles à sa famille.
À peine revenu dans le quartier, bien qu’incognito, sa présence arrive très vite aux oreilles de Reuben (Edward Furlong), son petit frère qui lui voue un véritable culte. Joshua va alors apprendre la grave maladie de sa mère (Vanessa Redgrave).
L’étau va alors se resserrer autour du tueur : d’autres gangsters du quartier qui cherchent se venger de lui ; et son père (Maximilien Schell), qui l’a banni pour toujours, et ne compte pas lui faciliter la vie.
Tim Roth, est impeccable en petit teigneux, brusque en toute circonstance, qui semble insensible au moindre sentiment, même quand Reuben reprend contact. Mais cette attitude radicale n’est-elle pas qu’une façade ?
Les autres personnages, tout aussi complexes, sont très bien servis par les chevronnés Vanessa Redgrave et Maximilien Schell, et le jeune Edward Furlong, dix-sept ans à l’époque.
En 1994, James Gray, qui entamait là une prestigieuse carrière, obtint le Lion d’Argent de la meilleure réalisation à la Mostra de Venise (où Vanessa Redgrave reçut la Coupe Volpi du meilleur second rôle féminin), et le prix de la Critique au festival du film américain de Deauville.
- Copyright Fine Line Features/New Line Cinema/Live Entertainment
