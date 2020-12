Cathédrale - Cardon - chronique

Résumé : Un personnage, nu, portant un baluchon, se déplace au sein d’architectures si démesurées que leurs limites en demeurent insondables. Dans ce monde de pierres, de volutes et de parapets qui dessinent les structures d’une cathédrale infinie, se succèdent alors des scènes surréalistes, drôles et mystérieuses, qui font de cet univers un espace fantastique où rêves et fantasmes surgissent dans des compositions fascinantes.

Jacques-Armand Cardon est un dessinateur de presse majeur, à la pointe de la création graphique du pays depuis sa révolution dans les années 60. Proche de l’équipe d’Hara-Kiri, il publie chez Pauvert dans la revue Bizarre, et collabore, entre autres publications fondamentales et subversives, à Siné massacre et L’enragé, ainsi qu’à de très nombreux journaux et revues tels que Le Monde ou Le Canard enchaîné. Bien que discret, il participe à de nombreuses étapes fondatrices du dessin de presse et compte parmi les principaux explorateurs et commentateurs graphiques des années 70/80 (il participe même à l’émission de Jean Frapat, Tac au tac, en compagnie de Gébé, Siné ou Faizant). Ses personnages vus de dos, ses perspectives vertigineuses et la délicatesse de ses trames signent une esthétique singulière, personnelle, qui introduit à un univers lyrique et mordant. Mais si Cardon est reconnu pour réagir à l’actualité, il réalise aussi des œuvres plus narratives et personnelles comme la très belle Véridique histoire des compteurs à air (notre propos n’est pas d’affirmer que le dessin de presse manquerait d’implication personnelle, mais alors que ce dernier s’origine dans un fait extérieur au dessinateur, les bandes dessinées et dessins que nous évoquons n’ont qu’un ancrage très distant avec la réalité, même si ces frontières sont souvent poreuses comme c’est ici le cas, et l’impulsion de création provient essentiellement d’un désir intime, presque introspectif, du dessinateur). Ce nouvel ouvrage, véritable somme, est une œuvre magistrale qui convie les deux facettes du dessinateur.

Cardon - Le Monte-en-l’air et Super Loto éditions

Organisé selon un dessin par page, avec des alternances de pages simples et de doubles-pages, Cathédrale présente des vues vertigineuses au sein desquelles apparaissent des motifs abstraits tout comme des thématiques humoristiques dont certaines sont inspirées de l’actualité. Ces mises en scène sont autonomes mais leur succession révèle une narration qui les réunit, qui renforce la construction d’un monde infini fait de brique et de voutes. Le personnage principal nous introduit et nous guide dans ce dédale de pierres, mais demeure discret, se dérobe pour reparaitre quelques jonctions plus loin, passeur silencieux. Les apparitions sont nombreuses, surprenantes ou insolites, et se succèdent dans un rythme lent mais régulier.

Le récit prend ainsi son temps, laisse de l’espace à ces visions pour pleinement s’étaler et inciter l’œil à se perdre dans la richesse des images.

Les trames qui parsèment les dessins se révèlent d’une finesse et d’une subtilité étonnantes. Les traits se croisent et s’entrecroisent. La matière palpite, devient tactile et creuse le monde dans ce travail minutieux et patient Cardon retrouve cette impression de dentelle caractéristique des façades de cathédrales tapissées de sculptures et gargouilles diverses.

L’œil se perd dans ces croisillons infinis d’où toute forme peut surgir. Les planches portent en elle le labeur du dessin, n’ont pas nécessairement pénible mais appliqué, constant et impassible. Le dessinateur sculpte le monde et le bâtit pierre par pierre, lui apporte de la lumière en l’obscurcissant, l’illumine en discriminant les surfaces en zones ombragées, elles-mêmes traversées par de nouvelles ombres qui révèlent des architectures ou personnages dissimulés. La démesure des murs et des structures, associée à cette impression d’insondable profondeur des trames fines et fragiles, impressionne le regard et cette notion divine inhérente à ce genre de constructions finit de conférer à ses dessins une dimension sublime. Chaque page est un tableau troublant dont la force graphique déclenche un sentiment d’étonnement et de fascination.

Cardon - Le Monte-en-l’air et Super Loto éditions

Cathédrale est une œuvre puissante, recueil de dessins qui mettent en scène un univers où l’incommensurable est le lieu de tous les fantasmes, où le rêve se mêle au trivial, et où la transcendance se hisse d’abord au niveau de l’image. Rarement Cardon nous aura emmenés dans un monde aussi poétique et délicatement tissé.