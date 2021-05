Censure & Cinéma en France - Collectif - critique

Résumé : Censure & cinéma en France examine le processus complexe de la classification des œuvres cinématographiques dans notre pays. Jean-François Théry, Sylvie Hubac, Edmond Honorat, Jean-François Mary et Françoise Tomé, tous interrogés au moment de leur présidence, ont accepté de livrer leur point de vue sur le travail de la Commission de classification. Si René Chateau et Fernand Garcia ont choisi de revenir sur des épisodes importants de la classification des films, des professionnels du droit se sont interrogés sur la finalité de l’avertissement, sur les incohérences de l’interdiction aux moins de 18 ans, ou encore sur l’indemnisation des professionnels lésés par des restrictions d’exploitation en salles. Un regard critique sur un dispositif complexe observé avec méfiance par une industrie du cinéma partagée entre agacement et résignation.

Critique : Créées en 2014 par Jean-François Jeunet, les éditions LettMotif sont spécialisées dans les livres de cinéma. Plusieurs collections ont vu le jour, dont une étonnante entièrement dédiée à la censure. A ce jour, six volumes ont déjà été publiés, réunissant chaque année différents rédacteurs pour réfléchir à une thématique : Gore & Violence en juillet 2017, Sexe & Déviances en octobre 2017, Politique & Religion en avril 2018, Video Nasties en octobre 2018, Homosexualité en mai 2019 et Censure & cinéma en France en octobre 2020.

Sur près de 450 pages, ce dernier volume se penche sur notre pays pour examiner dans le détail un système qui n’a pas beaucoup changé, depuis sa mise en place en 1919. Ainsi, saviez-vous qu’en France, le cinéma était placé sous le contrôle du ministère de la Culture, seul compétent pour autoriser ou non, avec ou sans restrictions, la sortie d’un film en salles ? Saviez-vous qu’il est encore possible d’interdire totalement la projection d’une œuvre cinématographique en France ? Sous la direction de Christophe Triollet, qui, à lui seul, signe plus d’une dizaine d’articles et d’entretiens, des observateurs avisés (universitaires, historiens, chercheurs, journalistes, cinéphiles, etc.) et des acteurs du contrôle (producteurs, présidents et membres de la Commission de classification, associations, etc.) répondent à ces questions et à bien d’autres.

Contrairement aux livres que l’on trouve habituellement, celui-ci ne se contente pas de raconter l’histoire de la censure au cinéma, car si certains articles reviennent sur des épisodes passés, tels ceux de l’interdiction, puis du classement X, de Mad Max et de Massacre à la tronçonneuse à la fin des années 1970, d’autres abordent des affaires plus récentes avec, par exemple, les films Baise-moi, Antichrist, Nymphomaniac, Love (en couverture, dont on apprend l’interdiction aux moins de 18 ans décidée par le juge) ou encore Cinquante nuances de Grey, dont les visas furent contestés en justice par l’association Promouvoir. A l’origine de tout ce contentieux et de l’engouement médiatique qui a suivi, André Bonnet explique longuement sa démarche, presque philosophique, tandis que Jean-François Mary et Philippe Rouyer – respectivement président et membre de la Commission au moment des faits – expriment leurs raisonnements et des positions diamétralement opposées. Et c’est précisément cette objectivité qui caractérise et singularise le mieux Censure et cinéma en France : que l’on soit pour ou contre le contrôle, pour ou contre la manière de protéger les mineurs, tous les points de vue y sont exposés, sans aucun parti pris.

Le livre multiplie les approches et les anecdotes sont nombreuses, drôles, parfois croustillantes. Même les articles juridiques que l’on pourrait croire ardus et peu avenants, sont abordables par des non-juristes. Saviez-vous que les maires peuvent encore aujourd’hui interdire des films pourtant déjà autorisés par le ministre de la Culture ? Saviez-vous qu’il est toujours possible de projeter des films pornographiques au cinéma ?

Il est difficile de résumer en quelques mots cet ouvrage collectif, riche et varié, tant les sujets abordés sont nombreux et passionnants. Une bonne surprise qui donne envie de se plonger dans les numéros précédents en attendant le prochain, à paraître en fin d’année.