Une année difficile - Éric Toledano, Olivier Nakache - critique

Résumé : Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course. C’est dans le chemin associatif qu’ils empruntent ensemble qu’ils croisent des jeunes militants écologistes. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction…

Critique : Voilà deux réalisateurs, Toledano et Nakache, qui aiment les gens. Ils mettent au cœur de leurs films des personnages souvent au bord du gouffre ou perdus dans leur différence, qui dénotent leur attachement sans limite pour les gens ordinaires. Cette fois, le long-métrage s’engage sur un sujet hautement contemporain, celui du réchauffement de la planète, de l’urgence climatique, à travers une bande de militants hirsutes, à l’opposé des deux protagonistes, Albert et Bruno, enfermés dans des problèmes insolubles d’argent. Une année difficile démarre par la reprise de discours présidentiels au moment des vœux où les dirigeants se plaisent à répéter que l’année a été difficile, supposant que les Français auront un grand nombre d’efforts fiscaux à accomplir. Le ton est donné. L’humour sera le langage principal d’un récit où la part belle devra être offerte aux gens de peu, ceux-là même qui se battent pour un peu d’argent et d’humanité. Il y a quelque chose de rock’n’roll dans la manière qu’ont les réalisateurs de manier l’image et de marier le récit avec des musiques entraînantes et décalées.

Les bons sentiments sont donc au rendez-vous dans cette fable moderne où les réalisateurs dénoncent le capitalisme sans limite, le consumérisme au mépris d’une planète au bord du précipice, avec tout de même comme paradoxe un budget de film certainement très important. Une brochette d’acteurs talentueux et généreux s’invitent en effet dans cette histoire qui, hélas, n’est pas forcément à la hauteur de leur engagement. En effet, le récit se perd dans des sentiers parfois hasardeux où le merveilleux peut côtoyer le pire. Le comique de situation fonctionne très bien, mais la narration s’essouffle dans des aventures rocambolesques, presque naïves, à peine crédibles.

Une année difficile a les défauts de ses qualités. C’est une œuvre populaire au sens noble du terme, pour tous les âges, et qui convie aux rires. Mais on craint aussi une écriture assez brouillonne où les réalisateurs ont tordu le cou à la réalité pour parvenir à leurs fins narratives. Les comédiens en font parfois trop dans les mimiques, réduisant leur personnage à la caricature d’eux-mêmes. Pour autant, il est difficile de dire du mal de ce film, tant la bonhomie et la sincérité se dégagent du propos. Voilà un long-métrage conçu pour le plaisir du spectateur et après les mois de pandémie et de guerre en Ukraine, le public a bien le droit de se réfugier dans une salle de cinéma, juste pour le rire et souffler de l’épuisement du quotidien.