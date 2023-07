Ceux qui me touchent – Damien Marie et Laurent Bonneau - la chronique BD

Résumé : {Ceux qui me touchent} met en scène Fabien, qui fume cigarette sur cigarette, en parlant de la difficulté qu’il a eue à avoir un enfant avec Aude. Mais aujourd’hui, Elisa est là. Fabien fête cette naissance avec ses amis. Cinq ans plus tard, il rame pour entretenir sa famille. Il travaille dans un abattoir de porc et sa femme enchaîne les gardes de nuit en soins palliatifs. Fabien trouve la force de raconter des histoires à sa fille pour l’endormir. Mais un jour, les histoires qu’il invente semblent recouper la réalité...

Critique : Fabien s’enfonce doucement dans un quotidien qui l’étouffe, où il se débat. Son couple s’enfonce inexorablement. Pas de dispute fratricide avec sa femme, juste une course pour survivre. Quand elle travaille la nuit, il est de jour et inversement. Ils se croisent trop peu et sont bien trop fatigués pour se rentrer dans le lard. Elisa, leur fille, est fonceuse, exigeante, dissipée, mais elle adore ses parents. Elle n’a bien sûr pas conscience de leur situation financière. Dans cette vie morne et rude, les contes du soir forment un halo de paix, quelques instants où Fabien se relâche, tâchant de s’adapter aux demandes multiples et variables de sa fille.

Cet univers du conte prend une certaine importance dans la vie de Fabien, qui coule s’en rendre compte. Le récit devient tendu, sombre et Damien Marie y apporte une touche d’espoir symbolisé par ce merveilleux, cette influence étrange du conte sur la vie, mais nous nous interrogeons à la lecture : cet espoir est-il une nouvelle flamme ou alors le dernier sursaut de volonté de Fabien pour se donner une raison de sortir la tête de l’eau ?

Ce récit est une douche froide qui soulève de nombreuses questions sur notre société, les laissés pour compte, les sans-abris ou les familles vivant sous le seuil de pauvreté, sur le marché de l’art, en fait, sur l’ingérence de l’argent et son importance capitale dans nos vies. La création libre a-t-elle encore un sens ? Comment en sommes-nous arrivés à cette société où l’argent est roi ? Où l’économique prend le pas sur l’humain ? C’est ce triste constat qui amène à cette BD. Attention, il ne s’agit pas d’un pamphlet politique mais bien d’une fiction mettant en scène des personnages avec leurs drames, leurs questionnements, leurs problèmes qui nous renvoient à nos propres vies.

Damien Marie et Laurent Bonneau / Grand Angle

Le dessin de Laurent Bonneau sublime ce récit. Le travail du trait noir crée le contraste avec les zones colorées, et l’encre jetée sur le papier dessine les contours des forme et des visages. Le travail sur les couleurs crée une dominante par lieu, par moment, qui est diluée et crée des zones se mêlant à l’ombre noire. Ces couleurs vives et fortes, du vert de l’abattoir aux oranges de la chambre d’Elisa, sont à l’origine de cet univers visuel qui nous maintient dans l’histoire. Les planches aérées proposent des compositions simples, avec de larges cases, où les émotions passent autant par les visages, les corps que par la couleur. La mise en scène sait prendre le temps des silences lourds de réflexions, se resserrer petit à petit sur un visage. Laurent Bonneau nous offre une belle manière de dessiner et raconter visuellement ce que traverse Fabien.

Ceux qui me touchent est une BD qui frappe fort et qui touche juste, l’histoire d’un homme à la dérive, d’un couple, d’une famille, et un regard lucide sur notre société, celle qui a opté pour l’économie au prix de nombreux humains abandonnés sur le bas-côté de la route de la réussite.