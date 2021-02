Après l’enfer . T2. Le bayou d’Oz – Damien Marie, Fabrice Meddour - la chronique BD

Résumé : Après l’enfer T2 Le bayou d’Oz nous permet de retrouver Dorothy, Alice et leurs trois compagnons de fortune en plein après-guerre de Sécession. A la recherche d’un trésor, le petit groupe doit fuir les soldats nordistes, les pillards, et des esprits hantant ce mystérieux bayou où l’on risque bien plus que sa vie...

Sortis d’un monde en guerre avecle premier tome, nous nous enfonçons dans la moiteur d’une forêt mystérieuse, de ces marécages du Sud, dans ce bayou maudit où règnent le mystère et la peur. Notre groupe d’aventuriers, en quête d’or, et surtout de quelque chose de plus profond, mené par Dorothy, elle-même accompagnée par Alice, avance tant bien que mal. Leur périple va devenir plus mystique que physique. On ne peut s’empêcher de penser à cette ambiance moite et torride que l’on sent dans Apocalypse Now. Mais si ces personnages s’égarent dans cette forêt dense, Damien Marie ne perd pas pour autant le fil de son histoire. Le raccord aux contes du Magicien d’Oz et de Alice au pays des merveilles est toujours là, ténu, fil rouge du récit, fil d’Ariane pour le lecteur, qui suit ses pauvres héros dans leurs errances. Mais on peut penser à d’autres histoires, comme Peter Pan par exemple. La recherche des références est un vrai plaisir qui appelle à la relecture de ce diptyque sombre.

La fin apporte son lot de surprises mais surtout reste en suspens. Oui, les choses se résolvent, mais plusieurs questions planent. Dorothy va peut-être sortir de l’enfer, mais le cauchemar n’est pas terminé pour autant, la vie doit continuer... Et on quitte les personnages en se demandant quelle direction ils vont prendre.

Par conséquent, Dorothy, Alice, et leurs compagnons nous accompagnent encore après la lecture.

La BD se conclut sur un cahier graphique, apportant éclaircissements et explications sur la guerre de sécession, sur l’utilisation des références et des contes, le tout illustré de magnifiques dessins de Fabrice Meddour, de photos ou de gravures d’époque.

Damien Marie, Fabrice Meddour / Grand Angle

D’ailleurs, Fabrice Meddour a sa part dans la fascination qu’exerce ce récit. Ses pinceaux virevoltent sur les planches, traçant les personnages, puis revenant pour poser ses couleurs, ses aquarelles qui créent toutes les ambiances de l’histoire. Un passage dans un autre temps ? Le sépia rouge nous plonge dans le passé. Une descente au cœur de la forêt ? Des verts émeraudes côtoient des noirs bien plus sombres. Ce travail magnifique infuse une force au détour des cases. La faculté de Fabrice Meddour de transformer le regard d’un personnage, de le faire évoluer de gentil, perdu, à dur, puis vengeur en quelques cases marque nos mémoires.

Après l’enfer T2 Le bayou d’Oz conclut ce récit en deux tomes par une fin tout aussi étrange que cette histoire est réussie. Mélange de contes, de western, de descente aux enfers, de perte, cette BD soulève la question de comment reconstruire quand on a tout perdu et surtout, que reconstruire ?