Chamalla - Claire Burneau, Alessia Bravo - chronique du livre jeunesse

Résumé : Chamalla n’a peur de rien et, bien au contraire, raffole des histoires d’ogresses. Mais pas celles des contes pour enfants avec les princesses, celles qui font vraiment peur, celles que lui raconte son père, le soir, avant de se coucher : elles lui font faire des cauchemars délicieusement terrifiants.

Critique : Cette histoire nous plonge dans un univers où les fantasmes et la réalité cohabitent. Claire Burneau écrit un conte immersif qui joue sur les peurs enfantines. Le récit oscille entre les genres et se révèle tour à tour drôle, fantastique, terrifiant, tendre et poétique. Une certaine confusion règne quant à la construction narrative du récit, mais les nombreux embranchements qu’empruntent les péripéties expriment avec beaucoup de subtilité les méandres propres aux délires nocturnes. Sous ces couverts de rêves emmêlés, se trouve une solide structure narrative qui confère au tout une belle cohésion et une force diégétique, immergeant le lecteur dans ce monde fantasmé. Mais plus encore que de simples hallucinations gratuites et mystérieuses, l’écrivaine développe avec subtilité un rapport avec la vie quotidienne de la petite fille et le lecteur comprend progressivement que ces rêves sont, pour Chamalla, un moyen d’appréhender le réel. À la manière du Labyrinthe de Pan de Guillermo Del Toro, parfois, l’horrifique peut se révéler un moyen plus simple pour se confronter à la dure réalité du monde. Les ouvrages destinés à la jeunesse peuvent avoir tendance à éviter, autant que possible, de faire naître des émotions trop fortes chez l’enfant (quitte à enjoliver certaines représentations ou à passer sous silence certaines thématiques jugées trop polémiques), et le traitement de la peur, pourtant fondamentale dans nos vies, est souvent évacué. Au contraire, Claire Burneau se nourrit de cette émotion, pour raconter une histoire où l’intime se mêle au fantastique et les impressions sensibles vécues le jour trouvent formes (et images) dans le dédale des rêves. Le parcours de la jeune fille se meut en plongée en apnée dans les profondeurs de l’inconscient.

Alessia Bravo - Motus

Cette histoire, forte et dense, est magnifiquement mise en images par Alessia Bravo, dont tout le talent se déploie dans des pages délicates aux images virtuoses, qui apportent une grande force au scénario. La dessinatrice n’a pas ménagé ses efforts et a consacré plusieurs années à la réalisation de cet ouvrage. Chaque image porte ainsi le temps long de la création par une très grande finesse du trait, par une précision remarquable des dessins dans les moindres détails, dont la profusion donne une impression saisissante d’un monde qui n’en finit plus de livrer ses secrets. On ne peut se lasser d’en parcourir les surfaces. Pour autant, nous sommes loin d’un remplissage excessif et aléatoire des espaces : Alessia Bravo soigne particulièrement ses compositions et propose des points de vue percutants, qui dynamisent particulièrement l’image et accentuent les émotions qui la traversent. Les coups de crayon, subtils, légers, caressent les formes et les sculptent doucement, apportant beaucoup de texture aux matières, plaçant leur malléabilité à fleur de page. On a l’impression qu’on pourrait toucher les images, en ressentant par les yeux la ductilité des surfaces. Ce travail graphique confère beaucoup de douceur à des représentations qui pourraient au contraire provoquer l’effroi. Cette dualité, centrale dans le récit, immerge immédiatement le lecteur dans un univers poétique, dense et maîtrisé.

Chamalla est un livre superbe dont l’intensité de l’histoire résonne dans la magnificence des images.

