Keeping two – Jordan Crane – la chronique BD

Résumé : De retour de vacances, Will et Connie sont coincés dans les embouteillages. Connie reproche à son compagnon sa conduite, ce qui génère une longue dispute. Arrivé à destination, le couple se rend compte qu’il n’y a rien à manger. Connie décide de repartir faire quelques courses, pendant que Will s’occupe de la vaisselle. Mais les heures défilent et Connie ne revient toujours pas… Angoissé par cette attente prolongée, Will tombe progressivement dans la paranoïa et imagine toutes sortes de scénarios, jusqu’à ce qu’il se décide finalement à aller chercher Connie.

Critique : Comment gérer l’angoisse de l’absence de l’autre ? Et comment cette angoisse de l’absence peut réveiller des peurs enfouies en nous et nous faire percevoir l’autre, voire la réalité elle-même, différemment ? Il aura fallu 20 ans pour que Jordan Crane, figure de la bande dessinée indépendante américaine, réponde à ces questions et mette un point final à Keeping two, récit qu’il a d’abord auto-édité chapitre par chapitre avant que celui-ci ne soit repris par la revue Upright de Fantagraphics. Ce long récit de 320 pages correspond paradoxalement à quelques heures de la vie des personnages. L’étalement volontaire du récit traduit le ressenti de Will, pour qui chaque minute passée dans l’attente du retour de Connie constitue une épreuve. Jordan Crane excelle dans la mise en scène de l’angoisse, marquée notamment par les pensées paranoïaques et morbides qui se succèdent, puis par un ensemble de micro-décisions – téléphoner au magasin, reprendre la lecture d’un roman – pour tuer le temps ou s’enquérir de l’autre. Jordan Crane utilise également les capacités narratives de la bande dessinée en enchâssant son récit principal avec le roman que lisent tour à tour les deux principaux personnages. La superposition des deux histoires renforce la parabole de l’album et constitue un motif d’explication à la paranoïa de Will.

Jordan Crane / çà et là – l'employé du moi pour la trad. française

Le dessin au trait sur fond vert est rythmé par un gaufrier de 6 cases qui est ponctuellement rompu pour faire entrer des planches plus métaphoriques à la fin de l’histoire. La principale trouvaille graphique de Jordan Crane réside dans la représentation graphique de l’absence sur la planche, figuré par un blanc au contour des personnages, et par l’effet de répétition introduit par le gaufrier. La monotonie apparente du découpage constitue ainsi un outil pour figurer le temps qui s’écoule trop lentement.

Produit d’une co-édition entre çà et là et L’employé du moi, Keeping two met en scène nos angoisses liées à la perte de l’autre dans un récit touchant, qui utilise parfaitement le potentiel narratif de la bande dessinée.