Chili 1976 - Manuella Martelli - critique

Résumé : Chili, 1976. Trois ans après le coup d’État de Pinochet, Carmen part superviser la rénovation de la maison familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et petits-enfants vont et viennent pendant les vacances d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille à laquelle elle est habituée.

Critique : Carmen est parfois emportée par des vertiges, et le père qui la visite à l’occasion de ses vacances en bord de mer s’inquiète de la voir fumer autant. Est-elle malade ? N’a-t elle plus à rien à perdre ? On n’aura pas vraiment la réponse. Toujours est-il que cette grand-mère bourgeoise, épouse d’un chef de clinique important, s’engage dans une aventure risquée où elle doit prodiguer des soins à un jeune homme, caché par le curé, manifestement militant contre le régime de Pinochet en place.

Chili 1976 a tout du film social et du film historique. Il dépeint avec justesse la frontière mince et fragile des catégories sociales, dans un pays ravagé par une dictature militaire. Surtout, il décrit avec force la mécanique à l’œuvre dans un régime autoritaire, qui, certes, s’entoure de militaires et de policiers peu scrupuleux, mais surtout fait régner la terreur en instrumentalisant les citoyens les uns contre les autres. L’héroïne est emportée dans ce tourbillon effrayant de pressions en tout genre. En portant secours à ce jeune blessé par une balle d’arme à feu, elle cède à la peur du régime de Pinochet qui met en place un système de surveillance absolument cruel et terrorisant. La mise en scène de Manuella Martelli parvient à rendre compte de cette ambiance parfaitement anxiogène, sans sombrer pour autant dans la démonstration. Elle installe les rouages ténébreux du contrôle, à travers les traits de son héroïne, interprétée par une Aline Küppenheim stupéfiante. La réalisatrice s’est inspirée de sa propre grand-mère dans ce récit précis, subtil et terriblement anxiogène.

La réussite du film est autant liée à l’interprétation de la comédienne principale que la conduite d’acteurs. Tout se joue dans les détails, les regards, les tremblements de voix, les mains qui se frôlent ou l’innocence apparente des enfants. Manuella Martelli instille à bas bruit la force du contrôle social qui s’exerce dans les sociétés sous le joug de la dictature. Les ennemis peuvent se trouver partout, qu’il s’agisse d’une voiture qui fait des appels de phare incisifs, d’un voisin qui ramène des papiers mystérieusement dérobés dans le véhicule de Carmen et qu’il aurait retrouvés sur la plage, ou d’un homme âgé, adossé au comptoir d’un bar. Le long-métrage fait monter la pression tout doucement, et on se retrouve très vite emporté par l’angoisse de la protagoniste. Elle se retrouve entre deux eaux, écartelée entre la haine du pouvoir en place et la loyauté à sa communauté bourgeoise. Cet écartèlement sincère et audacieux est si bien décrit que le spectateur finit par ne plus parvenir à se détacher de l’épouvante de Carmen.

Chili 1976 est un film hautement politique. Il survient sur les écrans dans un contexte où certains d’entre nous auraient le réflexe peut-être facile de considérer que nos démocraties occidentales auraient sombré dans la dictature.