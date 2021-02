Chine : Mythes et Dieux – Jacques Pimpaneau - critique du livre

Résumé : L’ouvrage nous emmène au cœur de la mythologie chinoise. Décryptant les différentes religions de ce pays, leur mélange, leur influence, ce livre nous fait découvrir les divinités d’une civilisation millénaire, esprits humanisés autant qu’humains divinisés.

Critique : Ce livre est une première immersion dans le monde des dieux chinois. Il décrypte une religion codée, aux influences confucianistes, bouddhiques ou encore taoïstes, une religion ancienne que ces trois approches ont tenté de modeler, d’absorber, d’assimiler. Mais au final, on se demande si ce n’est pas l’inverse qui s’est produit et si cette religion archaïque n’a pas tout simplement englobé celles qui ont tenté de la manipuler.

L’auteur raconte le fonctionnement de la cour céleste, reflet divin d’une administration humaine. Il nous montre aussi que les fonctions des dieux sont tout aussi importants que les divinités elles-mêmes. Vous pouvez prier Bouddha, Guanyin ou le juge Bao, tout comme vous pouvez vous tourner vers le dieu du sol, l’Empereur de Jade, ou les dieux des portes. Selon la situation, cette fonction est plus importante que celui qui l’occupe. Car ces transcendances, tout comme les hommes, ont leur histoire. Elles peuvent changer d’attributions, selon la période. Rien n’est fixe, et cette passation a permis aux différentes religions d’imposer leur personnages sacrés ou de récupérer d’anciens mythes.

Au-delà de ce voyage dans la cour céleste et son fonctionnement, Jacques Pimpaneau se penche aussi sur le rapport entre art et sacré. Les exorcismes inclus dans des spectacles d’opéra ambulant, les rites antiques aux significations perdues, l’influence de la mythologie dans la création artistique constituent autant de passages pour comprendre comment art et mythologie se nourrissent.

Ce livre est illustré d’images en noir et blanc, représentations symboliques des dieux, des mythes. Il ne comporte que deux défauts. Le premier : il est trop court ! On voudrait en apprendre encore plus. Notre soif de savoir et notre curiosité sont réveillées au rythme des légendes du bouvier et de la tisserande, du mythe de Yi l’archer ou encore des enquêtes du juge Bao. Le second : il manque une bibliographie. Tous ces textes évoqués, le Chant des Chu, le Livre des rites et tant d’autres, existent-ils encore aujourd’hui ? Sont-ils accessibles quelque part ? En français ? En anglais ? Nous aimerions tant savoir comment Jacques Pimpaneau a pu découvrir et consigner toutes ces histoires et toutes ces versions différents des mêmes récits. Et pour ergoter jusqu’au bout, ce recueil, véritable source d’informations sur les dieux et les immortels, manque également d’un lexique qui nous permettrait d’aller retrouver telle légende, telle histoire, tel événement. Mais l’on peut se dire, après tout, que la découverte des secrets du sacré doit bien demander, quand même, un minimum d’efforts de notre part...

Chine : Mythes et Dieux est un livre passionnant de bout en bout. C’est l’’occasion de découvrir et d’appréhender une religion ancienne, son histoire, son évolution, à travers un voyage riche de découvertes et de plaisirs. Même si quelques éléments de repères font défaut : lexique, bibliographie, table des matières paginée, pour s’y retrouver dans ce livre dense et réussi.