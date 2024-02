Mortesève T.1 & T.2 – Quentin Rigaud – la chronique BD

Résumé : Avine et son frère Kahl vivent dans un monde régulé par des « instruments », nom donné à ces immenses créatures quasi-divines qui fertilisent les sols, fauchent la vie ou refroidissent les mers. Fascinés par Hang, l’instrument de la fertilité, ils souhaitent rejoindre l’ordre des gardiens de cet instrument : à l’âge adulte, seul Kahl partira avec les gardiens. Mais l’harmonie entre les hommes et la nature semble se briser lorsque Hang, l’instrument de la mort, fauche d’un seul coup tous les habitants du village d’Avine. Miraculeusement épargnée – mais est-ce vraiment un miracle ? –, cette dernière part dès lors à la recherche de Hang et de son frère.

Critique :Quentin Rigaud, qui nous a fait le plaisir de passer au micro de Dans ma bulle, développe avec Mortesève un univers fouillé et graphiquement très séduisant, qui met en scène l’interdépendance entre l’humanité et la nature. En effet, la découverte des propriétés curatrices du sang d’Hang constitue un basculement qui conduit les hommes à briser le cycle des « instruments », véritable incarnation de la nature. Cette parabole qui rappelle notre propre rapport au vivant s’accompagne d’une mise en garde sur les conséquences de ces actions : en brisant le cycle écologique de leur monde, les hommes entrent dans l’inconnu, et déclenchent des réactions en cascade qu’ils ne maitrisent plus.

© Quentin Rigaud / Casterman

Pour construire son histoire, Quentin Rigaud use d’une large palette de couleurs, et d’un trait immédiatement lisible. Ses personnages, aux coupes de cheveux souvent originales, s’avèrent bien campés et attachants : il n’y a pas de véritable antagoniste, et encore moins de manichéisme, dans Mortesève, simplement des personnages qui agissent en fonction de leurs convictions et de leur propre sens de la justice. Le dessinateur prend le temps de poser son univers à travers des planches contemplatives que l’on prend plaisir à découvrir. Le deuxième volume est même accompagné d’une chanson, qui s’écoute en lisant un chapitre qui saura émouvoir son lecteur.

© Quentin Rigaud / Casterman

Avec Mortesève, Quentin Rigaud élabore un récit d’aventure qui emprunte aux codes de la fantasy – sans tomber dans certains clichés associés au genre – pour créer une histoire moderne sur notre rapport au vivant.