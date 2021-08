Chirac - Dominique Gosset et Géraud Benech - critique de la pièce

Rencontre fictive et savoureuse avec un président plus vrai que nature, au théâtre de la Contrescarpe.

Résumé : Dans un jardin public, une femme rencontre Jacques Chirac. La discussion s’engage.....Petit à petit, l’ancien président révèle l’homme qui se cachait derrière ses lunettes en écaille.

Critique : Dans la pénombre, une jeune femme somnole, allongée sur deux chaises dans un square parisien. A côté d’elle est posé un livre qui raconte les mémoires d’un ancien président de la République. Un homme qui la fascine et à qui elle a toujours rêvé de poser quelques questions sur son parcours politique autant que sur sa vie privée. Son retour d’entre les morts lui en donne l’occasion, une occasion qu’elle accepte de partager avec nous pour notre plus grand bonheur tant le dialogue qui s’amorce se révèle piquant, émaillé de répliques ciselées.

Le voilà qui entre sur scène et d’emblée, la ressemblance avec celui qui inspira un nombre infini de sobriquets tant aux media qu’à ses adversaires politiques, est évidente. La stature imposante, les cheveux plaqués en arrière, les grosses lunettes d’écaille mais aussi la voix, ce phrasé si particulier, cette inimitable prononciation et même la précision des gestes. Marc Chouppart, ex-pensionnaire de la Comédie-Française, est saisissant de vérité. Face à lui Fabienne Galloux se fait mutine, naïve, enjôleuse. Cette bien jolie blonde se prénomme elle-même Valérie (prénom qui, décliné au masculin, ne lui rappelle pas que des bons souvenirs, ne manque pas de souligner l’ancien hôte de l’Elysée). Elle aura tôt fait de réveiller le Chirac séducteur qui sommeille toujours en lui.

Copyright Fabienne Rappeneau

Mais là n’est qu’un aspect de cet animal politique hors du commun. La conversation, imaginaire, toutefois nourrie de faits réels, s’étoffe subtilement, entre humour galant et solennité, levant le voile sur la complexité du personnage qui n’en finit plus de brouiller les pistes. Ni flatteuse ni à charge, bien installée au cœur d’une mise en scène discrète et efficace, la pièce déroule les gaffes assumées, les réflexions assassines, les phrases devenues culte de ce fervent défenseur des valeurs républicaines ("la démocratie, c’est l’égalité des droits, la République, l’égalité des chances"), amoureux de son pays et de ses habitants, sans distinction. A l’heure de l’évocation des souvenirs plus douloureux, la pudeur affleure, mais l’émotion demeure, complétant le portrait de cet homme pas comme les autres, que ses contradictions et failles transforment en être essentiellement humain.

Que l’on soit en accord ou non avec l’action politique de celui qui est en passe de devenir le président préféré des Français de la cinquième République, il est impossible de résister à ce retour habilement mené et délicieusement nostalgique vers une France désormais oubliée.

Du 4 au 22 août - du mercredi au samedi à 20h30 - dimanche à 15h30

Théâtre de la Contrescarpe - 5 rue Blainville 75005 Paris

www.theatredelacontrescarpe.fr - 01 42 01 81 88