Les Goonies - la critique du film

Résumé : Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes habitants... "Il ne se passe jamais rien ici", soupira un jour l’un d’eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans, venait de prononcer une de ces phrases fatidiques qui annoncent parfois les aventures les plus étranges, les plus folles et les plus amusantes.

Critique : Cette variation "teeneighties" du célèbre récit de Robert Louis Stevenson, L’île au trésor, est une de ces madeleines qui illuminent les souvenirs d’une génération biberonnée aux productions Spielberg. L’année d’avant, le réalisateur avait déjà financé un immense succès du divertissement horrifique, Les Gremlins. Ici, il soutient un projet qui évoque son thème favori, l’enfance, ainsi que les obstacles auxquels elle se heurte : en l’occurrence, des adultes unilatéralement stupides, dont l’obsession est de vendre une maison à laquelle les personnages sont viscéralement attachés ou de contrarier la marche implacable vers un trésor extraordinaire. Si en France, ce divertissement calibré eut son petit succès (1.3 million de spectateurs), aux Etats-Unis, il fit un carton, en occupant la neuvième place du box office 1985.

L’aventure palpitante prend donc racine dans la menace d’une expropriation. La visite d’un vieux grenier, où on aurait aussi pu installer le héros de L’histoire sans fin, prodigue son lot de surprises, notamment la découverte d’une vieille carte, laissée par un certain Willy le Borgne, pirate de son état. Le bateau de ce forban se révèlera un peu plus tard, dans la majesté de son apparence fantomatique, au fond d’une grotte immense. A la fois émules de Tintin et d’Indiana Jones, les gamins partent à la recherche du Graal, poursuivis par des méchants d’opérette, flanqués d’un être difforme qu’ils retiennent dans une prison infâme. Si l’histoire s’alourdit de certaines conventions, propres au récit initiatique (notamment la scène quiproquo du baiser, où Mickey est gratifié d’un geste destiné à son frère), le tout retient globalement l’attention, grâce à la sympathie que dégagent les acteurs, en particulier Corey Feldman, qui interpréta l’année suivante une variation plus mélancolique de ce blockbuster (le très bon Stand by me, de Rob Reiner) et Jonathan Ke Quan, le mémorable Demi-Lune d’Indiana Jones et le Temple Maudit. Dans le rôle du bien nommé Data, il figure une sorte de croisement improbable entre le professeur Tournesol, pour la distraction, et Jérôme Bonaldi, pour les plans gadgets qui foirent lamentablement.

Certes, la fin profile l’ombre reaganienne du conservatisme familial, avant de céder la place à une braillerie pop-synthétique de Cyndi Lauper. Mais l’ensemble constitue un divertissement idoine, à la fois destiné aux parents un peu nostalgiques et aux enfants de huit à douze ans, qui en goûteront certainement le charme suranné.