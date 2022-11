Cinébanlieue, l’art pas la guerre, du 9 au 18 novembre 2022

Résumé : Créé en 2006, le Festival Cinébanlieue présente et récompense dans le cadre d’un concours, les jeunes talents du cinéma issus des quartiers et en manque de visibilité. L’objectif de Cinébanlieue est de promouvoir à travers le cinéma, sous toutes ses formes, la diversité des regards, des talents, des imaginaires. C’est porter un éclairage différent sur la banlieue et ses habitants en proposant une vision, un panorama, plus juste et plus complexe de ces territoires, mettre en lumière des talents autodidactes issus de la diversité, soutenir et faire émerger des talents.

News : Au cours de cette nouvelle édition, le public pourra découvrir 10 longs métrages dont 8 avant-premières, 22 courts métrages dont 10 en compétition et des rencontres professionnelles au Comedy Club. Le coup d’envoi de ce festival sera donné à Saint-Denis le mercredi 9 novembre à 20h avec le film de Mathieu Vadepied Tirailleurs (présenté en ouverture Un Certain Regard Cannes 2022)

© Photo : Marie-Clémence David © 2022 - Unité - Korokoro - Gaumont - France 3 Cinéma - Mille Soleils - Sypossible Africa Tirailleurs de Mathieu Vadepied

Le jury Cinébanlieue présidé par Karole Rocher (comédienne et réalisatrice) et composé de Naidra Ayadi (comédienne et réalisatrice), Nelson Ghrénassia (producteur), Enricka MH (réalisatrice lauréate de l’édition 2021 avec DORLIS), Christophe Taudière (responsable du pôle court métrage à France Télévisions), devra départager les 10 courts métrages en compétition. Se joindront à eux pour les Prix Filme l’avenir : Hélène Camouilly, directrice déléguée à la diversité des programmes de France Télévisions, et Jamel Debbouze. La remise des prix Cinebanlieue auxquels s’ajoutent cette année les prix Darling Legitimus et les prix Djemel Barek aura lieu le vendredi 18 novembre à 19h et sera suivie par celle du concours Filme l’avenir en présence de Jamel Debouzze. Ces 10 courts métrages en compétition seront tous projetés à l’UGC Ciné Cité 19.

Mariam de Lionel Meta - fiction - 20’ - jeudi 17 novembre à 18h00

Un corps brûlant de Lauriane Lagarde - fiction - 14’ - jeudi 17 novembre à 18h00

Centrale de Noah Cohen et Julien Grohar - fiction - 16’14 - jeudi 17 novembre à 18h00

Youssou et Malek de Simon Frenay - fiction - 27’ - jeudi 17 novembre à 18h00

Fairplay de Zoel Aeschbacher - fiction - 17’32 - jeudi 17 novembre à 18h00

Buka de Anastasija Pavlovic - fiction - 17’53 - jeudi 17 novembre à 20h00

Jour de gloire de Romuald Rodrigues Andrade et Ludovik Aklil Piette - fiction -21’ - jeudi 17 novembre à 20h00

Ya Benti de Anissa Allali - fiction - 23’53 - jeudi 17 novembre à 20h00

Pema de Victoria Neto - fiction - 19’ - jeudi 17 novembre à 20h00

Bam’s de Maurad Dahmani - fiction - 24’47 - jeudi 17 novembre à 20h00

Quant aux avant-premières, il sera possible de les découvrir au Cinéma L’Écran de Saint-Denis

© Les Films du Losange

Pour la France de Rachid Hami – 1h53 - jeudi 10 novembre à 20h00 en présence du réalisateur

Saint Omer d’Alice Diop – 1h40 - vendredi 11 novembre à 20h00 présence de l’équipe à confirmer

Grand Paris de Martin Jauvat – 1h20 - samedi 12 novembre à 16h00 en présence du réalisateur

Les pires de Lise Akoka et Romane Gueret – 1h39 - samedi 12 novembre à 18h15 en présence de Lise Akoka

Nos frangins de Rachid Bouchareb -1h32 - samedi 12 novembre à 20h45 en présence de Lyna Khoudri et Reda Kateb

Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar - 1h50 - dimanche 13 novembre à 14h30 en présence de la réalisatrice et de Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre

Youssef Salem a du succès de Baya Kasmi – 1h37 - dimanche 13 novembre à 17h30 en présence de la réalisatrice.

Le festival, c’est également : les talents en court Comedy Club, le mardi 15 novembre à 11h00.