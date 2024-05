Super Lion - Rasmus A. Sivertsen - critique

Résumé : Evie, onze ans, n’est pas une fille ordinaire ! Elle jongle entre l’école, ses amis, et sa passion pour les jeux vidéo. Mais chut ! Elle a un incroyable secret : son papa est Super Lion, le super-héros le plus cool de l’univers… Ce sera bientôt à son tour de montrer ses pouvoirs et plonger dans l’aventure la plus folle de sa vie. Préparez-vous, Super Evie arrive !

Critique : Parlons peu, parlons bien : Super Lion cumule toutes les conventions du petit film d’animation sans autre ambition que celle de séduire le jeune public : une famille dont les liens se trouvent fragilisés par la perte d’un être cher, une double vie top secrète, un antagoniste au charisme de petit pois dont la seule motivation est la reconnaissance d’autrui, et surtout une héroïne douée en rien qui, par la force des choses, va révéler son potentiel et son talent (parce que si tout le monde dit que tu es nulle, il y a toujours des gens pour croire en toi, ma petite chérie).

Non content de nous proposer une histoire embaumant le réchauffé, la scénariste Kamilla Krogsveen l’a agrémentée de quelques stéréotypes sur la génération alpha, faisant de sa jeune protagoniste Evie, une gameuse intéressée par (presque) rien d’autre que ses streams, ses likes et ses quelques abonnés. Comme s’il était nécessaire d’effectuer la promotion des outils numériques et des réseaux sociaux auprès des enfants qui, c’est bien connu, rêvent tous de percer sur la toile et devenir influenceurs.

L’arc consacré au super-héroïsme ne vole pas plus haut, exhibant les clichés : un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, on ne fait pas ça pour la gloire, les super-pouvoirs ne sont pas des jouets, et d’ailleurs tu n’en as pas besoin pour être super.

Si les personnages sont dépourvus de toute complexité, la mamie déjantée et son ami Oscar, un vieux gâteux, tirent leur épingle du jeu par leur énergie et les quelques effets comiques jalonnant les séquences dans lesquelles ils apparaissent. Le réalisateur Rasmus A. Sivertsen, qui n’en est pas à son coup d’essai, apporte une touche de modernité bienvenue à sa mise en scène par des effets visuels empruntant aux codes du comic et mêlant 2D et 3D – même si Sony Pictures Animation le fait bien mieux que lui.

La boucle est bouclée : ceci est un film pour tout, tout petits enfants… dont nous plaignons les parents.