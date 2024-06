Claire Chazal : ma bibliothèque idéale - critique

Résumé : Grande amoureuse de Zweig et de Gary, elle nous livre leurs doubles regards d’hommes engagés dans l’Histoire du XXe siècle, à travers des extraits du monde d’hier et de L’éducation européenne. Puis elle convoque le poétique Christian Bobin avec "La plus que vive", Jean Echenoz et son poignant {Ravel}, pour finir sur le témoignage de la résistante Charlotte Delbo, rescapée d’Auschwitz, qui délivre dans "Aucun de nous ne reviendra" le récit acéré d’une réalité inoubliable.

Critique : Pour beaucoup, Claire Chazal reste la présentatrice star du journal télévisé de TF1. À juste titre, puisqu’elle l’anima pendant près de vingt-cinq ans. Mais il serait injuste de ne la réduire qu’à ce rôle de prêtresse de l’info. Passionnée de littérature et de théâtre, elle publie plusieurs ouvrages et s’essaie avec talent à l’art de la lecture dans plusieurs festivals, au théâtre de Paris ou au Petit Montparnasse. Aujourd’hui, cette lecture au Poche Montparnasse, dont le propriétaire fut Philippe Tesson, constitue un hommage à celui qui lui apprit toutes les ficelles du métier de journaliste et l’incita à monter sur scène.

Copyright Sébastien Toubon

Au lendemain de ces élections européennes en forme de cataclysme, il aurait été facile à celle qui fut le témoin privilégié de l’actualité durant plusieurs décennies de commenter l’événement. Réserve oblige, le jeu théâtral prend le pas sur l’actualité, si brûlante soit-elle. Impossible pourtant de ne pas noter le parallèle entre la teneur du premier texte écrit dans les années 1930 et ce que nous vivons actuellement. Issu du Monde d’hier, Souvenirs d’un Européen, considéré comme le testament littéraire de l’auteur Stefan Zweig, le texte décrit une Europe d’avant 1914, à l’apogée de sa richesse et de sa puissance jusqu’au naufrage d’une civilisation qui a perdu confiance en elle. La lectrice nous a prévenus. Les récits risquent d’être graves. Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo, rescapée d’Auschwitz, qui décrit, durant ces années 43 et 44 l’animation de la plus grande gare du monde pour les arrivées et les départs d’enfants, vieillards, commerçants, ouvriers, artisans tous juifs, confirme ses sombres prédictions. Mais le ton peut aussi se faire plus léger avec cet hymne à l’amour maternel qu’est La promesse de l’aube où Romain Gary revient sur la foi inconditionnelle que lui voue sa mère, l’énergie sans cesse renouvelée qu’elle déploie, en tous lieux, pour qu’il connaisse un destin hors du commun, le condamnant souvent à devenir la risée de ses camarades. Puis, Jean Echenoz célèbre le goût du luxe et de l’élégance de l’auteur du Boléro, alors que Ravel entame son premier et dernier voyage vers les États-Unis.

Copyright Sébastien Toubon

Sobre et élégamment vêtue d’un ensemble pantalon-veste noir égayé d’une chemise blanche, notre narratrice se déplace dans un somptueux décor de bibliothèque, du bureau à l’échelle, et introduit de quelques commentaires personnels, chaque texte entrecoupé de notes de musique classique. Elle s’assied dans un large fauteuil face au public et, la voix claire et la diction précise, nous communique toute la beauté poétique du texte de Christian Bobin La plus que vive, ce cri du cœur déchirant d’un homme qui vient de perdre sa compagne bien-aimée.

Dans ce huis clos théâtral, les phrases ne sont peut-être pas toujours plus gaies que celles qui nous accableront dès notre sortie mais au moins sont-elles énoncées avec émotion et douceur.