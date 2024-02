Clovd T.1 : la dame de Birka – Florent Maudoux – la chronique BD

Résumé : Le Clovd est une brume épaisse qui a envahit le monde et fait chanceler l’humanité. Des monstres terrifiants, baptisés maraudeurs sont apparus avec cette brume, qui a provoqué la fin de la civilisation industrielle et de l’âge numérique. Les survivants de cette sombre période sont regroupés entre des clans semi-nomades qui s’organisent pour reconstituer une civilisation autour de « colonies » constamment en mouvement et récupérer le savoir de l’humanité. C’est notamment le rôle d’Isatis, qui parcourt le monde pour sauver des livres. Celle-ci fait la rencontre de Funérailles, personnage immortel qui a déjà vécu plusieurs apocalypses…

Critique :Avec la série Clovd, Florent Maudoux reprend la recette qui a fait le succès de Freak’s Squeele et de Funérailles : le charismatique et ténébreux professeur de droit de la F.E.A.H se retrouve ici dans un monde post-apocalyptique postérieur à « l’âge des héros » de Freak’s Squeele. Les écrans, qualifiés de « sombre miroirs », et les réseaux de communication (téléphonies, internet) ont disparu avec l’arrivée du Clovd, qui a ramené l’humanité en arrière. Comme à son habitude, Maudoux intègre des éléments de la pop-culture (C3PO, le Méta-Daron, les jeux de rôle...) et de l’actualité pour construire un univers original, teinté de dark fantasy. Les personnages portent des armures, les humains cohabitent avec des centaures, des monstres errent dans le brouillard… Les navires qui circulent sur les anciennes voies de chemin de fer apparaissent comme une référence directe au Transperceneige, l’œuvre de Lob et Rochette adaptée en cinéma et en série. Le dessinateur intègre dans son récit des inquiétudes très contemporaines, notamment liées au Covid-19 et au changement climatique.

Florent Maudoux / Rue de Sèvres

Ce premier volume pose les jalons d’un univers original et prometteur. La narration navigue habilement entre scènes d’actions, toujours aussi bien construites et représentées, et des moments de calme où le lecteur intègre les codes de l’univers. La palette de couleurs usitée par Maudoux, avec des teintes bleutées ou verdâtres, colle parfaitement avec l’atmosphère poisseuse et grisonnante de son univers. Ces couleurs froides sont rehaussée par des touches de couleurs chaudes, à commencer par la chevelure couleur de feu d’Isatis, personnage badass et attachant de cette nouvelle série.

Florent Maudoux / Rue de Sèvres

Nouvelle série issue de l’univers de Freak’s Squeele, Clovd investit intelligemment le post-apocalyptique pour nous tendre un miroir déformant, par l’intermédiaire d’une intrigue prometteuse. Un album indispensable pour les amateurs de Freak’s Squeele, mais il n’est nul besoin de déjà connaître l’œuvre de Maudoux pour comprendre Clovd.