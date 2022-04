Le jeune acteur – Riad Sattouf – la chronique BD

Résumé : L’innocence de l’enfance, les méandres de l’adolescence évoqués avec ironie au travers de jeunes figures attachantes. On connait la recette qui a fait le succès des deux grandes série de Riad Sattouf : {L’arabe du futur} et {les Cahiers d’Esther}. Le réalisateur, auteur, illustrateur revient avec une nouvelle série de BD : {Le Jeune acteur} tome 1, sous-titré : Les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. Cette fois-ci, Sattouf laisse de côté sa propre biographie pour s’attacher à celle de Vincent Lacoste, son poulain et acteur fétiche qu’il fait connaitre au grand public dans le long-métrage : « Les Beaux Gosses ». A la recherche d’un acteur pour incarner son personnage principal : Hervé, un jeune puceau apathique et boutonneux qui vit seul avec sa mère dans la banlieue de Rennes, Sattouf décide d’organiser un casting sauvage dans un lycée du Nord de Paris. Vincent, un adolescent un peu badaud, à l’allure amusante qui rêve de grosses voitures et d’avoir le corps de 50 cent, décide de participer au casting pensant jouer dans un film d’action américain. Il le tient son Hervé !

Critique. La rencontre entre le garçon et le réalisateur est relatée par l’alternance narrative entre le point de vue de Riad et de Vincent. Tantôt le réalisateur nous raconte ses souvenirs de la rencontre, tantôt il se glisse dans les baskets du jeune adolescent pour nous faire accéder à ses pensées intimes, la confrontation des deux versions amuse.

On suit l’aventure d’un jeune lycéen ordinaire propulsé brutalement dans le monde du show-business. Le regard immaculé du jeune homme offre au lecteur une vision rafraichissante du cinéma, de sa création et de sa production. Loin d’être avare en anecdote de tournage, on y découvre l’envers de certaines scènes du film ainsi que des tranches de vie du jeune garçon.

Le style graphique de l’ouvrage, caractéristique de Riad Sattouf, rustique, quasi enfantin, permet de s’immerger, plus intensément encore, dans le personnage du jeune Vincent. Le dessin tend parfois vers la caricature ce qui ne manque de provoquer l’hilarité du lecteur. La palette chromatique du dessinateur vient également participer à l’expérience visuelle et narrative du lecteur exprimant tour à tour, la joie, la violence ou le souvenir.

Riad Sattouf – Les livres du futur

Ce qui transparait principalement dans ce premier opus c’est l’histoire naissante d’une relation fusionnelle entre le réalisateur et son acteur, la genèse d’une longue collaboration artistique et humaine. Riad Sattouf, à la recherche de son Jean-Pierre Léaud au début de la BD, trouve en Vincent Lacoste une forme de pureté humaine et artistique à la façon de Truffaut pour son acteur fétiche.

Drôle, savoureux, le premier volet de la série est plein de promesses et on ne peut qu’attendre avec impatience la suite pour voir le jeune homme évoluer et devenir le grand acteur que l’on sait aujourd’hui. Difficile également de résister au plaisir de voir ou revoir « Les Beaux Gosses », primé au César de 2010 en qualité de « meilleur premier film », et que la BD rend encore plus jouissif.