Colonisation T.6 & T.7 – Denis-Pierre Filippi, Vincenzo Cucca – la chronique BD

Résumé : Grâce à la technologie extrêmement avancée des Atils, extraterrestres apparemment bienveillants qui ont partagé leur savoir avec la race humaine, les hommes ont quitté la Terre pour se lancer dans l’espace. Avant les Atils, les hommes ont lancé des nefs dans l’espace avec des explorateurs endormis. Ce sont ces nefs que l’Agence est chargée de retrouver. Or ces nefs sont attaquées par les Écumeurs, en quête de butin et de « recrues » parmi les survivants des premiers explorateurs. Dans le sixième opus, l’Agence elle-même est attaquée par une branche d’Écumeurs, commandée par le mystérieux Raylan. Ceux-ci récupèrent des données sensibles sur les nefs. Mais derrière Raylan se cache un complot de plus grande envergure, impliquant certains Atils…

Critique : Publiée depuis 2018, Colonisation développe un univers vaste et cohérent, dans la grande tradition du space opera, avec ses planètes variées, un équipage aux personnalités composites confronté à de périlleuses missions. Fidèle à cette tradition, la série évite cependant de tomber dans le déjà-vu. La relation ambivalente que l’humanité entretient avec les Atils constitue le moteur de l’histoire, et l’un des fondements de ce nouvel arc narratif.

Denis-Pierre Filippi, Vincenzo Cucca / Glénat

Ces deux tomes mettent en scène l’héroïne Milla Aygon et son équipe face au mystère qui entoure Raylan et ses Écumeurs. Les péripéties s’enchaînent à un rythme soutenu face à des adversaires redoutables, et les auteurs n’hésitent pas à sacrifier certains personnages. Les survivants font l’objet d’un traitement qui s’approfondit, ce qui permet au lecteur de mieux individualiser chaque personnage, notamment l’explorateur survivant Clarence – encore nostalgique de la stase virtuelle dans lequel il est resté plongé des années – et l’Atil Ag’. L’enquête avance et le plaisir de lecture reste intact.

Denis-Pierre Filippi, Vincenzo Cucca / Glénat

Le dessin de Vincenzo Cucca reste dans la droite ligne réaliste des tomes précédents, avec un grand souci du détail. Les planches oscillent entre intérieurs métalliques et paysages exotiques, entre espace infini et planètes à la faune et à la flore étranges et (souvent) dangereuse. Les amateurs de space opera se régaleront de certaines doubles planches qui en mettent plein la vue.

Après sept volumes, la saga Colonisation maintient le cap sans se perdre en route, avec des auteurs qui n’ont rien perdu de leur imagination.