Vent Mongol – chronique BD

Résumé : Lu Ming, artiste polyvalent, travaillant autant dans la BD que dans la publicité ou le cinéma, nous offre ici une partie de son art au travers de toiles, de planches de BD, de dessins mis en couleurs à l’ordinateur, d’affiches et de textes nous permettant de mieux comprendre l’artiste.

Critique : Vent Mongol est un souffle magique sur la steppe. Les premières pages nous présentent l’auteur vu par d’autres, puis vu par lui-même. Nous découvrons sa vie, et surtout son œuvre, enfin, une petite partie de son œuvre. Puis se déroulent devant nous des dessins ponctués de quelques textes et poèmes. Ce artbook magistral nous raconte discrètement une histoire, celle de Lu Ming, artiste de la Chine contemporaine. Cet auteur de BD, que vous connaissez peut-être pour Hard Melody paru également chez Mosquito, a de nombreuses cordes à son arc. Car il est aussi graphiste publicitaire, graffeur et concept designer pour le cinéma et l’incontournable Tsui Hark, le prolifique et talentueux réalisateur. Lu Ming a travaillé entre autres sur les films Seven Swords et sur Detective Dee.

Précisons qu’il a réalisé des pochettes d’albums car, à côté de tout cela, notre graphiste est aussi guitariste et batteur. Ce n’est pas son talent musical qui est mis à contribution dans Vent Mongol, mais bien son génie graphique.

Au fur et à mesure que vous feuilletterez cette BD, vous serez emporté par des bourrasques visuelles. Car le talent de Lu Ming est indéniable, capable de réaliser des portraits d’un réalisme saisissant, des dessins aux effets de couleurs flamboyants, des compositions marquantes, soit sur une toile, soit sur des planches de BD. Vous aurez droit à tout un panel de visuels qui, étonnamment, sont tous de la main du même artiste.

Noir et blanc, couleurs physiques, couleurs numériques, quel que soit l’outil utilisé, les travaux de Lu Ming sont simplement beaux.

Il ne manque qu’une chose à cet artbook : un lien, un DVD, un moyen de voir, dans une vidéo, Lu Ming au travail avec ses différents outils. Et là, notre bonheur serait plus que complet. Car quand on voit le résultat, on meurt d’envie de découvrir comment l’artiste en arrive là, par quelles étapes il passe, quelles sont ses techniques de dessin.

Vent Mongol est un artbook de toute beauté qui ne demande qu’à figurer dans votre bibliothèque afin d’être lu et relu. L’auteur nous offre des illustrations incroyables dans un écrin de qualité. Bref, il s’agit d’un beau livre bien conçu.