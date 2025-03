Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) - Pat Boonnitipat - critique

Résumé : Quand M apprend que sa grand-mère est malade, il voit une opportunité de mettre fin à ses galères. En jouant les petits-fils modèles, il compte bien décrocher l’héritage ! Mais gagner ses faveurs est loin d’être une mince affaire, et pour toucher le pactole, il est prêt à tout. Ce qui commence comme une mission intéressée devient peu à peu l’histoire d’un petit-fils et d’une grand-mère qui apprennent à se connaître…

Critique : Touchant et drôle à la fois, Comment devenir riche (grâce a sa grand mère) est le premier long métrage de Pat Boonnitipat. Dans son film, il interroge l’empathie de la jeunesse envers ses aînés et plonge le spectateur dans l’intimité d’une famille chinoise peu soudée malgré les efforts conséquents d’Amah, la grand-mère. Son petit fils, M, se désintéresse en tout point des réunions de famille et des rituels qui tiennent pourtant très à cœur à Amah. M est détaché de sa famille au point d’éprouver une indifférence totale à l’annonce du cancer de sa grand-mère.

C’est en retrouvant sa cousine Mui que M prend conscience de l’intérêt que peuvent représenter les grands-parents. Mui s’occupe de son grand-père pour hériter de sa maison. M décide de tenter sa chance avec Amah. L’intérêt purement financier de Mui et M rappelle l’activité immorale de Marla Grayson dans I Care a Lot de Jonathan Blakeson (2020). Celui-ci dépeint une tutrice en apparence bienveillante mais qui cherche en réalité à s’accaparer les biens des personnes âgées dont elle s’occupe.

Progressivement, M prend un autre chemin et finit par redécouvrir sa grand-mère en partageant du temps avec. Pat Boonnitipat réussit à créer une ambiance à la fois de méfiance et de bienveillance dans laquelle le spectateur, perplexe, se demande quel est le degré de sincérité du petit-fils envers sa grand mère. Son attention est-elle uniquement portée sur le maigre héritage d’Amah ou apprécie-t-il réellement le temps qu’il passe avec sa grand mère ? Aucun élément ne permet de déterminer précisément à quel moment le lien bascule ; néanmoins il ne fait aucun doute que la dynamique s’inverse. L’intérêt financier de M disparait derrière l’amour qu’il finit par porter à sa grand mère.

Alors que les enfants d’Amah se divisaient également pour des questions d’argent, parfois au point de devenir ingrats envers elle, M réussit à réunir sa famille et exauce ainsi le vœu le plus cher de sa grand-mère. Cette union familiale et ce respect des morts s’est transmis d’Amah à M et le souffle du vent dans les herbes, au début et à la fin du film, murmure que nos ancêtres veillent toujours sur nous et que nous devons en prendre soin.

Les personnages sont simples et les moments partagés facilement transposables à des situations quotidiennes. Le spectateur peut facilement s’identifier à cette famille de classe moyenne. L’ensemble des scènes, notamment chez la grand-mère, se déroulent dans un environnement désordonné où pourtant chaque objet semble être parfaitement à sa place. Des mélodies au piano viennent bercer ces scènes pour créer une ambiance touchante et dévoiler la sincérité des sentiments familiaux.

Un parallèle avec Parasite de Bong Joon-ho semble évident sur deux points. D’abord, M se rapproche de sa grand-mère comme un parasite, attiré par sa maigre fortune. De la même manière, la famille du film de Bong Joon-ho s’infiltre chez une autre, riche, pour y vivre à ses dépens. Parasite porte également le message d’une famille unie, qui s’entraide et s’aime. Comme dans Parasite, l’amour grandissant entre M et Amah illumine toute la famille, qui se rassemble et se soutient mutuellement pour aider Amah.

Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) véhicule donc un message d’espoir. La jeunesse peut apporter quelque chose à ses aînés : du temps. Ce temps a plus de valeur que les millions de bahts poursuivis initialement par M.