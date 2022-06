Compétition officielle - Mariano Cohn, Gastón Duprat - critique

Résumé : Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Felix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

Critique : Ça n’arrive pas tous les jours qu’un milliardaire se demande ce qu’il peut faire de son argent. Il a déjà créé une fondation philanthropique et il ne manque plus à sa carrière que de financer un film. Pourtant, il n’y connaît rien. À peine lit-il des ouvrages. C’est dans ce contexte bien particulier qu’une réalisatrice, Lola Cuevas, est appelée par ses soins pour créer une œuvre de cinéma. Mais de quelle metteuse en scène parle-t-on ? Elle habite un appartement luxueux, endosse des tenues chics et originales, est coiffée d’immenses cheveux bouclés et manifestement n’a pas choisi la simplicité pour réaliser ses films. Elle choisit deux comédiens célèbres pour l’accompagner dans son projet, deux hommes pétris d’orgueil et d’emphase.

Compétition officielle est un film pour le moins original. Les deux heures se passent quasi entièrement dans les locaux vides de la fondation où la réalisatrice entend faire répéter ses deux acteurs. En réalité, plus qu’une préparation au tournage, elle les entraîne dans un combat intérieur où, l’un avec l’autre, ils apprennent autant de leurs défauts qu’ils ne se renforcent dans leurs comportements nauséabonds. On peut dire que cette comédie constitue une satire ouverte d’un certain monde de la création cinématographique qui se gargarise de ses succès et se perd dans un intellectualisme mondain et vaniteux.

Il faut un sens certain de la dérision pour que Penélope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martínez se plient à cet exercice complexe et joyeux. La vraie compétition finalement ne demeure pas la sélection du film terminé à un illustre festival qui pourrait ressembler à Cannes, mais la lutte pour la reconnaissance que mènent les trois artistes. Entre les deux hommes, il s’agit d’une lutte d’ego : à qui aura la plus grande audience auprès du public. Pour la réalisatrice, il s’agit de la mise à l’épreuve de son anxiété qu’elle conjure dans des expérimentations artistiques pour le moins bizarres. Les interprètes sont absolument magistraux, à commencer par Penélope Cruz qui enfile le rôle hilarant de cette metteuse en scène insupportable.

On regrettera tout de même un format un peu trop long, qui flirte au bout d’un moment avec la complaisance. Si Mariano Cohn et Gastón Duprat dissertent habilement sur le métier de comédien, le rythme un peu lent finit par épuiser l’objectif principal du film. Le spectateur commence à regarder sa montre et se lasse de ces échanges virulents entre les trois protagonistes. Même le scénario est sans surprise, s’appuyant sur des coups de théâtre hélas totalement prévisibles. Les deux réalisateurs, habitués à travailler ensemble, s’égarent dans un synopsis insuffisamment travaillé pour capter l’attention de son spectateur.

Compétition officielle demeure surtout un coup de force pour les trois comédiens, plus habitués aux rôles tragiques. Cruz, Banderas et Martínez se moquent sans doute de leurs propres tics sans jamais sombrer dans le ridicule ou la vraisemblance. Si l’on ne rit pas toujours à gorge ouverte, on s’écœure certainement pour cette vacuité intellectuelle qui aurait tendance à pourrir un certain petit milieu protégé du cinéma.