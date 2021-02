Connexions T.1 : Faux accords – Pierre Jeanneau – la chronique BD

Résumé : Dans chacun des six chapitres de ce premier tome, nous suivons un personnage différent. Tous jeunes adultes, tous à un moment charnière de leur vie : changement professionnel, opportunité, virage familial, rupture, naissance, retour de voyage... En zoomant sur une photo, un geste, un objet, Pierre Jeanneau nous permet de reconstituer l’histoire et les souvenirs de ses personnage, que nous avons rejoint en cours de route en nous introduisant presque malgré nous dans ces pièces et ces tranches de vie.

Le graphisme évoquerait vaguement Cyril Pedrosa, avec son trait faussement hésitant, et ses couleurs choisies avec attention, toujours par camaïeux, mais le style de récit unique s’impose immédiatement.

Arrêts sur image et flashback résument cet ouvrage, et nous entraînent sans résistance de notre part dans un récit dont le caractère labyrinthique est matérialisé, avec génie il faut le reconnaître, par l’environnement dans lequel évoluent les personnages : des pièces, qu’ils font peu à peu apparaître, en vue isométrique, à mesure qu’ils s’y déplacent, à la manière d’un jeu vidéo. Il faut d’ailleurs noter que Pierre Jeanneau est également cofondateur d’une maison d’édition spécialisée dans les ouvrages ludiques et expérimentaux : les éditions Polystyrène.

Pierre Jeanneau – Éditions Tanibis

Comme chez Perec, les lieux sont presque un personnage à part entière du récit. Récit qu’on prend totalement en cours, plongeant (littéralement) presque malgré nous, dès la première page, dans l’appartement et dans l’intimité des personnages. Sommes nous visiteurs du récit, comme semble nous le crier l’omniprésence de ces pièces ? Spectateurs, comme la vue omnisciente nous tenterait de l’être ? Le regard qu’on nous fait adopter est quasiment celui d’un démiurge. Est-on dans ce cas bienveillants ? On explore au fil des vignettes, des pièces en même temps que des souvenirs. On attrape au vol des bouts d’intimité. Celle de ceux qu’on suit et de ces autres qu’on croise. Tous ces moments suspendus se suivent tels des notes sur une partition. Et c’est justement la musique qui rassemble nos protagonistes et les réunit.

Drôle de sensation que cette lecture. Et c’est ce qui nous happe, dès les premières pages.

Connexions est prévu en deux volets. On a hâte !