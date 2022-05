Waco Horror - Lisa Lugrin, Clément Xavier, Stéphane Soularue - la chronique BD

Résumé : 1916. À Dallas, la suffragette Elizabeth Freeman effectue une conférence à laquelle elle convie le sociologue afro-américain William Du Bois. Ce dernier sachant qu’elle se rend à Waco pour y intervenir, lui demande d’enquêter sur la disparition de Jesse Washington, un jeune noir qui travaillait dans des champs de coton. Si Elizabeth Freeman est bien accueillie dans cette autre ville du Texas, la tension monte dès qu’elle cherche à en savoir davantage sur Jesse Washington.

Lisa Lugrin - Clément Xavier - Stéphane Soularue / Glénat

Waco Horror combine parfaitement récit historique, chronique sociale et enquête. Les trois auteurs trouvent la dynamique adéquate pour aborder un fait divers glaçant (le lynchage d’un jeune noir et sa mise en scène spectaculaire) et les démarches effectuées afin d’en connaître les tenants et aboutissants et de les faire éclater au grand jour. Leur récit est précis, ferme et percutant. Il dessine également, en creux, le portrait de l’impressionnante Elizabeth Freeman, femme téméraire et pleine de ressources.

Cet album se lit d’une traite comme un polar mené pied au plancher, tout en possédant un certain sens de la fantaisie et du décalage à fort pouvoir symbolique et émotionnel (le récit dessiné effectué par une fillette), qui contribue à renforcer la mise en perspective de la banalisation du mal.

Le dessin de Stéphane Soularue (à l’encre, aquarelle et crayons de couleur) possède et véhicule une fragilité qui correspond bien à l’aventure. Il est également attentif aux ambiances et à ce qu’elles transmettent et disent d’une situation, de comportements…

En parlant d’un passé qui entre fortement en résonance avec le présent (les innombrables injustices et violences dont sont toujours victimes les afro-américains), et ce avec finesse et incandescence, Waco Horror ne peut laisser indifférent.