Ma voisine est Indonésienne - Emmanuel Lemaire - la chronique BD

Résumé : Qui est Madame Iriany, la voisine de l’auteur dans cet immeuble sans histoire de Rouen ? A priori une traductrice tranquille, arrivée de Papouasie, qui ne dérange jamais et aime seulement flâner les week-ends. Pourtant, au fur et à mesure que l’auteur échange avec elle, celle-ci lui fait redécouvrir la France et l’ouvre sur l’Indonésie...

Avec ce récit dont on ignore s’il est véridique (mais au fond, peu importe), Emmanuel Lemaire choisit de parler d’une personne qui vit au plus près de lui, en l’occurrence sa voisine, mais dont la nationalité le projette vers un exotisme et un inconnu terriblement vivifiants. Ce livre s’achève d’ailleurs avec l’annonce du confinement, et après des semaines d’attente, cet éloge de l’autre est donc d’autant plus touchant qu’il semble désormais parler d’une époque révolue, mais qu’il faudra impérativement retrouver. Cette digression achevée, il convient de se recentrer sur l’intrigue : Irany raconte beaucoup d’histoires – à l’image d’une possible parenté avec Rimbaud, déserteur de l’armée hollandaise expédiée aux Indes –, mais elle les raconte avec vivacité et passion. Ses jeux d’enfant deviennent attendrissants, son amour pour Grenoble ou Charleville-Mézières n’est pas loufoque mais touchant, et la voir jeter un regard réaliste sur la situation de ses parents ou de son pays représente véritablement quelque chose à la fois dépaysant et culturellement enrichissant. On comprend donc très vite l’engouement de l’auteur pour ses discussions toujours virevoltantes.

Emmanuel Lemaire / Delcourt

Le dessin d’Emmanuel Lemaire ne change pas : l’auteur reste sur un trait crayonné, très fin, qui fait la part belle aux monuments et aux arbres, beaucoup moins aux voitures ou aux vélos, choisissant une tête ou un costume à mettre en valeur. Le blanc est donc omniprésent, ce qui donne un aspect brouillon au départ mais qui vire assez vite vers un fond lumineux, à l’image des personnages joviaux, ouvert, sans préjugés ni fioritures du récit. Après ses pérégrinations à Rotterdam, c’est donc à Rouen (mais pas seulement) que cette aventure du quotidien se joue, et l’on sent le plaisir que l’auteur prend à dessiner des paysages urbains ou ruraux de son pays, ou encore à imaginer ceux des îles de l’autre bout du monde.

Emmanuel Lemaire / Delcourt

Avec son regard tendre et surtout son héroïne fantasque, Ma voisine est Indonésienne est un beau livre, qui apporte beaucoup, que ce soit de la compassion, de la solidarité ou de l’ouverture aux autres, autant de choses dont tout le monde a besoin.