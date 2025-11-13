Coup de chaleur à Francheterre - Marc Desaubliaux - critique

Le 28 janvier 2026
Un roman historique d’une rare densité sensorielle, où la grande Histoire se mêle intimement aux trajectoires individuelles, à la veille des bouleversements de juillet 1830.
- Auteur : Marc Desaubliaux
- Editeur : L’Harmattan
- Genre : Roman historique
- Nationalité : Française
- Date de sortie : 13 novembre 2025
- Plus d'informations : Le site de l’auteur
Résumé : Juillet 1830. La chaleur écrase les campagnes de Francheterre comme elle étouffe un royaume à bout de souffle. À travers le destin d’Amédée de Jarzé, jeune aristocrate pris entre fidélité monarchique et lucidité politique, "Coup de chaleur à Francheterre" plonge le lecteur au cœur d’une France vacillante, à la veille d’un basculement historique. Tandis que Charles X s’accroche à un pouvoir qui lui échappe, que Paris gronde et que les certitudes d’Ancien Régime se fissurent, les existences individuelles se retrouvent emportées dans un tourbillon d’événements irréversibles...
Critique : Dès les premières pages, nous sommes happés par une atmosphère suffocante : la chaleur écrasante, la poussière des routes, la tension politique latente. Le récit s’ouvre sur une France fragile, au bord de la rupture, et installe avec une précision quasi cinématographique un décor où chaque détail semble annoncer la tempête.
Le cœur du roman bat au rythme d’Amédée de Jarzé, personnage à la fois intime et emblématique. À travers lui, Marc Desaubliaux explore la fin d’un monde : celui de la monarchie vacillante, des fidélités anciennes, des illusions qui se fissurent. Les rencontres avec les grandes figures du temps — rois, princes, notables — ne relèvent jamais de la simple fresque historique : elles servent une réflexion subtile sur le pouvoir, l’héritage et l’impossibilité de concilier tradition et modernité. Le texte se distingue par une langue ample, classique sans être figée, qui restitue avec élégance les usages, les pensées et les silences d’une époque sur le point de basculer. Mais Coup de chaleur à Francheterre est aussi un roman profondément humain. Derrière la chronique politique, l’auteur capte les fragilités intimes : la nostalgie, la loyauté, la peur du déclassement, le poids des choix impossibles. La chaleur devient métaphore : elle alourdit les corps, trouble les esprits et précipite les décisions. En refermant le livre, on garde l’impression d’avoir traversé un été brûlant de l’Histoire, où les destins personnels se consument au contact des soubresauts collectifs. Un roman exigeant et immersif, qui séduira les amateurs de grande littérature historique autant que ceux qui aiment les récits de transition et de fin de règne.
244 pages - 23 € (broché)
