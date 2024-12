Walking Dead Clémentine T.2 - Tillie Walden - la chronique BD

Résumé : Avec ses deux amies rescapées, Clémentine trouve refuge sur une île, où une petite communauté s’est installée, guidée par une médecin et quelques enfants. Surmontant ses blessures et son handicap, elle ne peut s’empêcher d’être méfiante, et l’atmosphère reste pesante...

Critique : La série Walking Dead nous a habitué à des récits au long court, il n’y a donc pas de raison pour que son dérivé Clémentine ne prenne pas le même chemin. Après la montagne et l’avion, c’est donc la mer et le bateau que Clémentine va expérimenter, avec pression psychologique, ratissage de zombies mais aussi découverte des sentiments. Ce dernier point est probablement le plus intéressant et original pour décrire ce second tome, qui nous montre une jeune adolescente qui a vécu l’horreur, elle qui s’était accrochée dans le jeu vidéo à une figure paternelle, à une figure fraternelle dans le tome 1, va devoir se confronter à une figure amoureuse dans celui-ci, une émotion qu’elle n’a pas encore vécue et qu’elle maîtrise mal. Il faut en effet de l’imagination pour envisager une première relation dans un monde aussi chaotique et angoissant que celui voulu par Robert Kirkman. Les adultes de la série originelle avaient le sexe comme moyen dérivatif, car c’est un élément qu’ils connaissent déjà, mais pour les adolescents, rien n’est évident, surtout quand on a eu aucun comparatif ou modèle (la culture a en effet disparu avec la vague zombie, seuls quelques romans subsistant). Entre paranoïa du danger et soupçons crédibles, Clémentine doit composer avec les gens qui lui sont chers, dans ce lien je t’aime/je te repousse pour ne pas souffrir que l’atmosphère Walking Dead a évidemment exacerbé.

© Delcourt / Walden

Si le dessin ne fournit pas un cadre habituel à la romance adolescente, puisque l’on est loin des jeunes filles pimpées de maquillage et sexualisées, il fournit en revanche un cadre exemplaire pour une réalité que la série n’envisage par exemple que peu : le manque de moyens médicaux et leur application au quotidien : vue qui baisse, moignon à soigner, infections bégnines sont autant de soucis qui gâchent réellement la vie de ceux qui subissent, faute d’assistance médicale appropriée. C’est d’ailleurs l’élément fondamental, puisque les zombies sont un problème moindre comparé à ce déclin des corps que l’on ne peut freiner, et avec ses décors vides d’une île aux habitations rustiques, ces vêtements rapiécés et ces corps meurtris, il y a une certaine désolation qui peut laisser envisager ce que donnerait quelques années sans médicaments, sans recherche scientifique et sans les bienfaits de la civilisation moderne pour le corps humain lorsqu’il dépasse trente ans, ou bien lorsqu’il fonctionne mal.

© Delcourt / Walden

Tome 2 solide, Clémentine explore pas seulement des lieux ou des gens encore inconnus de l’univers Walking Dead, mais bien des thématiques qui n’avaient pu trouver leur place dans les comics ou séries qui ont déjà vu le jour, montrant le talent de conteuse et de réinventeuse de Tillie Walden.