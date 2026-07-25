Crie moins fort ! - la chronique du spectacle

Résumé : Le parcours de trois femmes victimes de violences conjugales, du déni et de la lente évolution de la société.

Critique : C’est un spectacle nécessaire qui s’attaque de front au fléau intemporel des violences conjugales. Tout en étant didactique, l’histoire suit trois couples à travers trois époques (les années 1920, les années 1970 et notre époque contemporaine) en disséquant l’évolution, lente et inachevée, des mentalités et du cadre légal.

Dès l’ouverture, le ton est posé par une citation, glaçante de cynisme d’un autre siècle, attribuée à Freud, soulignant d’emblée la lourdeur des carcans patriarcaux.

Les trois figures de femmes, qui se ressemblent beaucoup (Anna, Marie et Emma, incarnées par Angélique Lhérault, également autrice de la pièce) sont prises au piège de la domination et de la peur au sein de leur propre foyer. Les personnages d’époux (campés avec talent par Olivier Troyon) sont présentés avec des attitudes et des propos très tranchés tandis que la mise en scène, assurée par Laure Dehorter, s’appuie sur une documentation d’extraits d’archives et de témoignages... Les lumières de Johanna Legrand amplifient l’atmosphère électrique.

Le grand mérite de cette création réside dans sa capacité à refuser le simple constat. Si la souffrance y est exposée avec une acuité saisissante, les situations dépeintes mettent en lumière les outils d’accompagnement actuels, les dispositifs d’aide et les démarches d’émancipation, tout en apprenant au public à décoder les signaux d’alerte précoces d’une emprise psychologique.

Crie moins fort ! agit comme un miroir tendu à notre conscience collective. C’est un appel à l’empathie, mais surtout à l’action, qui montre aussi que l’art dramatique demeure un vecteur d’éveil et de transformation sociale.