Voyage au bout de l’enfer - La critique

Résumé : 1968. Cinq amis, Mike, Steven, Nick, Stan et Axel, travaillent dans l’aciérie de la petite ville de Clairton, Pennsylvanie. Unis par un travail éprouvant, les cinq hommes forment une bande très liée. La vie suit son cours dans ce bourg d’immigrés russes où les histoires de coeur vont bon train : Steven épouse Angela, bien que celle-ci soit enceinte d’un autre, tandis que Nick flirte avec Linda, laquelle semble quelque peu troubler Mike. Mais cette tranquillité est rattrapée par la lointaine guerre du Vietnam lorsque Mike, Steven et Nick sont mobilisés pour partir au combat. L’expérience traumatisante du conflit va alors considérablement bouleverser leurs rapports une fois rentrés au pays…

Notre avis : Voyage au bout de l’enfer est une fresque sidérante qui, sur presque trois heures, décrit avec une intensité tripale inouïe les destins âpres de trois Américains moyens pendant la guerre du Vietnam. Un voyage qui ne s’oublie pas.

La première partie correspond à une longue exposition qui introduit les personnages (a priori en liesse) et tissent leurs liens. Et sous les sourires complices, Cimino capte les sourires tristes, les regards mélancoliques d’hommes qui ont peur de mourir demain à la guerre. La seconde plonge dans le chaos délétère de la guerre du Vietnam et dépeint le cauchemar sans ostentation. La troisième (et dernière) montre les conséquences de la barbarie sur les trois protagonistes. Voyage au bout de l’enfer, film qui glana à l’époque pas moins de cinq Oscars, ne se résume (évidemment) pas à une formule ternaire.

De la même façon que La porte du paradis, film suivant et four monstrueux, court-circuite avec une ardeur confondante les codes du western, Voyage au bout de l’enfer aborde la guerre du Vietnam en hachant les conventions, misant sur l’humain avant de céder au spectaculaire... La conjonction d’une interprétation d’ensemble hors pair, d’une mise en scène ultra-précise et d’un scénario poignant comme l’enfer achève de faire de ce voyage au bout de nos entrailles, de nos peurs et de nos capacités à surmonter une épreuve un objet de cinéma d’une perfection éblouissante.