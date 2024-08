Les Affamés du Crépuscule T.1 - Gwendolyn Willow Wilson, Chris Wildgoose - la chronique BD

Résumé : Le monde des humains et des orcs se trouve à son crépuscule, mais ces deux peuples ennemis depuis toujours se retrouve confronté à un troisième, les Vangols, assassins venus des souterrains. Leur alliance pourra-t-elle empêcher leur fin ?

Critique : Les jeux vidéos comme World of Warcraft ou Heroes V Tribes of the East nous ont habitué à aller voir du côté des Orques, peuple longtemps honni depuis les écrits de Tolkien, car changer de point de vue et de perspective peut être bénéfique. Comme dans les jeux cités précédemment, les anciens ennemis, Orques et Humains en l’occurrence, doivent unir leurs forces contre un ennemi commun. Contrairement aux jeux qui s’appuient directement sur des armées, ici c’est bel et bien le tout commencement de l’alliance qui se met en mouvement, avec ses hésitations, ses réticences, ses écueils, mais surtout un tout petit groupe, avec quelques mercenaires humains et une guérisseuse orque, que l’on croirait sortir d’une bonne partie de Donjons & Dragons. Apprendre à connaître chacun des participants est la première chose que le lecteur doit faire, mais pour parfaitement rentrer dans ce monde, il faut comprendre que les enjeux stratégiques vont de pair avec des relations amoureuses. Il ne s’agit plus seulement de quête et de survie, mais aussi d’amour et de jalousie, ajoutant ainsi un niveau à l’intrigue.

© Gwendolyn Willow Wilson, Chris Wildgoose / Delcourt

Pour accompagner cette intrigue plus complexe qu’il n’y paraît, un dessin soigneux et appliqué compose un monde qui se délite et des personnages qui s’allient. Dès les premières pages, cette idée de crépuscule s’impose alors qu’il n’y a même pas encore de paysage nocturne, mais c’est la signification profonde qui se détaille. À travers les regards lourds, les soupirs, les yeux baissés, autant de petits détails qui figent des personnages par ailleurs très beaux, fluides et d’une élégance guerrière certaine, faisant apprécier une geste épique des plus distinguée. Lorsque paraissent enfin les ennemis, ces Vangols, on retrouve une sorte d’Elfes nocturnes qui auraient acquis quelques griffes de cauchemar, mais on les oublie rapidement pour se concentrer sur les flashbacks dans les souvenirs des palais orques, finalement plus prenants et plus percutants.

© Gwendolyn Willow Wilson, Chris Wildgoose / Delcourt

Tome 1 qui n’est pas audacieux dans son histoire mais très heureux dans sa composition, Les Affamés du Crépuscule font assurément partie de ces séries de fantasy qui ne demandent qu’à être continuées, car elle est addictive.