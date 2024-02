Cry Wolf Girl - Ariel Ries - la chronique BD

Résumé : Dans son village, Dawa est une oprheline qui crie au loup. Depuis la mort de ses parents, elle ne peut s’en empêcher, même si sa mère l’avait mise en garde. Elle commence dès lors à s’isoler de plus en plus...

Critique : Les contes ne sont que des histoires pour enfants, pourrait-on dire, et pourtant elles portent en elles bien plus qu’une petite morale. De fait, ce sont des récits qui illustrent une époque, qui s’adaptent et se renouvellent pour continuer à exister, pour faire voyager et pour éduquer. Cry Wolf Girl s’apparente certes à un conte, mais pas seulement. Un décor simple, avec un village qui évoque une Afrique ancestrale, des forêts et des shamans, une héroïne encore jeune fille, qui grandit, qui se trompe, qui apprend. En fond, un Loup, ou peut-être plusieurs, davantage esprit qu’animal, davantage adulte que proche des enfants. En cela, il se rapproche de celui du Chaperon Rouge, et au-delà du mensonge avoué, de l’attention désirée, il condense plusieurs peurs, comme l’abandon et la méfiance, mais aussi le traumatisme, celui qui dure, celui qui doit être soigné plus psychologiquement que physiquement.

© Kinaye / Ries

Pour raconter, le dessin semble s’être éloigné d’un cadre habituel du conte, pour basculer dans la fable et dans le fantastique, formant un tunnel, un tourbillon autour de l’héroïne Dawa, pour la perdre entre la réalité et la peur, entre le rêve et le cauchemar. Les couleurs noires, rouges, striées d’un rose ou d’un orange plus violents encore, donnent l’impression de ne voir que le côté sombre du monde, d’être justement dans la tête de cette petite fille qui hésite entre deux possibilités pour grandir. Ces traits et ces tons ont même l’audace de se montrer contemporains, comme des graffitis qui pulluleraient dans l’esprit, sur les murs d’un cerveau enfantin en plein développement.

© Kinaye / Ries

Conte tout ce qu’il y a de plus moderne, sans morale apparente mais avec cette densité de fable intelligente, Cry Wolf Girl est un album fort qui plaira à tous les publics et les fera tous réfléchir.