Excellence T.1 - Brandon Thomas, Khary Randolph - la chronique BD

Résumé : Spencer Dales est un initié qui va bientôt passer les épreuves pour devenir un maître de la magie. Sa famille est l’une des dix plus grandes, et son père un gardien de l’ordre. Pourtant, celui-ci n’a jamais montré la moindre affection, sinon de la déception, pour son fils. Plein de colère et de ressentiment, Spencer sait que ce système vantant l’excellence doit changer…

A la confluence de Harry Potter et Black Panther, Excellence est une série comic qui veut apporter un vent de fraîcheur au domaine de la magie. Si les baguettes subsistent encore, on est loin des décors de châteaux ou des formules s’apparentant au latin : dans un New York se situant dans un futur un poil uchronique et en tout cas très moderne, avec des personnages aux styles élégants voire sortis d’un défilé Balmain, le milieu des sorciers en prend un coup. Et ce coup se voit même démultiplié lorsque l’on s’intéresse aux méandres d’un système hiérarchique, avec une tour aux allures de dédales entre technologies et magies entremêlées.

On abandonne le respect des anciens, l’apprentissage bien réglé pour bousculer l’ordre des choses et entrevoir quelque chose de neuf, quitte à faire tomber des traditions séculaires. Pas de doute, Excellence se réclame d’une époque qui veut faire changer les choses, et la métaphore magique ne doit pas faire oublier que c’est évidemment un système de caste aux pouvoirs illimités qui est visé, mais pas celui d’adeptes de la sorcellerie, plutôt ceux qui jouent avec les chiffres et les vies dans le monde réel.

Brandon Thomas, Khary Randolph / Delcourt

On l’a dit, et on le répète donc, le style est important dans cet univers, aussi le cadre graphique est-il soigneusement détaillé : que ce soit une coupe de cheveux, une étoffe posée sur un canapé ou un pli de robe, les détails foisonnent et font entrevoir un New York décalé, légèrement ethnique mais surtout unique. Ainsi, on s’éloigne d’une ville fantasmée façon Spiderman, quasiment figé dans le temps, pour se concentrer sur un univers tirant vers le monde parallèle où la magie aurait existé (même si cette société se veut œuvrant dans l’ombre, sorte de Assassin Creed aux ramifications encore obscures). Le héros et sa famille proche ont droit à une attention particulière, mais très vite des personnages secondaires viennent se greffer avec leurs propres styles, amenant d’autant plus de vigueur que le premier cercle correspondait à une famille riche et puissante.

Brandon Thomas, Khary Randolph / Delcourt

D’un dessin et d’un scénario tous deux excellents, et surtout en phase avec leur époque, Excellence s’invite à la table des comics grâce à un style fort, et une histoire qui dépoussière les romans de magie.