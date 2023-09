Cyan – Lucia Biagi – la chronique BD

Résumé : À Bourne, l’origine sociale se lit sur votre visage. En effet, la société est divisée en trois classes, matérialisées par une couleur de peau : les plus aisés sont les jaunes, la classe moyenne regroupe les rouges quand les plus pauvres, les cyans, sont relégués dans les périphéries de la ville et ne bénéficient pas des services publics. Pour eux, c’est la débrouille dans le quartier défavorisé de Bonifacio. Si elles sont tolérées, les relations entre les classes sont mal vues, et la question de la mixité est au cœur du débat public à Bourne. Dans ce contexte, cinq amis d’enfance de différentes couleurs, qui ont autrefois brisé les différences de classe à leur façon, voient leur quotidien bouleversé par le retour au premier plan d’une affaire vieille de 20 ans. En effet, des empreintes retrouvées sur les lieux de la « tragédie du bord de mer » relie ces jeunes gens à une affaire qui a profondément affecté la communauté bleue, et a la mort d’un de leur amis, Yari. C’est ainsi que Liv, Roman, Becca, Émil et Mina replongent dans leur passé pour découvrir ce qui s’est vraiment passé voilà 20 ans…

Critique : Après Point de fuite et Sestrières, Cyan est le troisième album publié en France de Lucia Biagi, et le plus ambitieux. La dessinatrice italienne s’éloigne du réalisme de ses présents titres pour proposer un récit dystopique dans une métropole fragmentée. Dans ce récit ample de 480 pages, Lucia Biagi prend son temps pour explorer les différents quartier de Bourne et pour installer ses différents personnages : Liv, la jaune en rupture de ban avec sa classe sociale, Mina, une rouge amie avec des bleus qui tente de s’en sortir avec ses études, Roman, un bleu devenu un acteur à succès richissime mais malheureux, Émil et Becca, un couple formé par un rouge et une bleue qui lutte contre les préjugés. S’ils sont pris des chemins différents, tous les cinq sont liés par leur amitié adolescentes et leur lien avec Yari, un jeune bleu – et grand frère de Becca – attachant mais tête brûlée, qui est mort au moment de la fameuse « tragédie du bord de mer ».

Lucia Biagi / çà et là pour l’édition française

Mais que s’est-il vraiment passé lors de cette tragédie ? C’est cette question qui s’avère au cœur d’une intrigue bien ficelée, entre polar et chronique sociale d’une jeunesse qui ne trouve pas sa place dans une société sclérosée. On fera sans mal le rapprochement avec la société italienne contemporaine, dont la jeunesse est victime d’un taux de chômage particulièrement élevé, et qui est travaillée par la question de l’intégration. S’il dresse le portrait d’une jeunesse désenchantée à travers des personnages bien campés, Cyan est aussi un récit politique qui interroge la radicalité – incarnée par certains « caméléons » qui défendent la cause bleue – et les mensonges d’une caste dirigeante qui pense d’abord à la sauvegarde des intérêts des puissants.

Lucia Biagi / çà et là pour l’édition française

Le dessin, d’une lisibilité parfaite grâce à ses aplats de couleurs, se met au service d’une narration très fluide, qui alterne entre passé et présent. C’est bien la couleur qui donne vie aux personnages et à la ville imaginaire de Bourne, qui ressemble beaucoup aux villes du sud de l’Italie. Si elle s’émancipe des conventions réalistes, Lucia Biagi recrée par son choix de colorisation une vraie logique narrative.

Porté par une mise en couleur séduisante et une narration dynamique, Cyan est un polar social qui dresse habilement le portrait d’individus portés par un idéal dans une société fragmentée.