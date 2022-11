Le chant du temps inversé - Galaad - la chronique BD

Résumé : Paul, jeune ado de 15 ans, se retrouve dans la librairie Au Chant du Temps inversé où il croise Pandora, 18 ans, qui a abandonné la fac pour travailler avec son oncle. Le cœur s’emballe pour cette jeune femme qui semble détachée de tout...

Critique : Pas besoin d’être geek ou otaku pour apprécier ce charmant petit – le format s’insère entre comic et manga – récit aux multiples références (Zelda, Evangelion ou Princesse Mononoke), sans pour autant en faire une œuvre de puriste. De même, la sensualité qui se dégage de certaines scènes ne le range pas dans une œuvre érotique, mais davantage dans un condensé de romance moderne, une histoire entre amour et amitié qui respire l’air du temps, entre soirée jeux vidéos répétitives, quelques verres incertains, désœuvrement quotidien et vagues moments d’exaltation, le plus souvent dehors, quelques fois avec un crayon dans la main. Galaad a su saisir un duo qui pourrait représenter pas mal de monde, mais aussi une atmosphère : une ville assez moyenne, un quartier assez restreint, des gens qui se connaissent, un été qui se prolonge, un canapé pourri et une moiteur propice aux rapprochements. Les détails créent une histoire aux accents de romance inversée.

© Dupuis / Galaad

Impossible de ne pas mentionner une certaine ressemblance avec le style d’un Bastien Vivès, y compris dans le sujet, où l’on semble parti pour revivre Une Soeur mais avec quelques années de plus pour les protagonistes. La sensualité des traits est évidente, les yeux discrets et les cases qui plongent comme des regards langoureux sur un entrejambe ou une épaule sont peut-être un poil plus accentués chez Galaad, qui joue sur l’horizon urbain et sur des lieux d’une trivialité infinie pour rendre son décor plus fort, plus sensible, essayant par là de surpasser la ressemblance pour en tirer plusieurs différences.

© Dupuis / Galaad

Le Chant du Temps inversé s’impose comme une romance inversée, non pas à cause de la différence d’âge mais plutôt sur son parcours, d’une situation assez banale mettant deux âmes hésitantes face à une attirance évidente.