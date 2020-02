Cyrille agriculteur 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes - la critique du film

Résumé : "On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession."

Notre avis : Après Lagerfeld confidentiel, Rodolphe Marconi délaisse le monde du strass et des paillettes, pour se frotter à celui bien plus rude de l’agriculture. Si ces deux documentaires évoluent dans des univers opposés, ils ont en commun de bénéficier du regard chaleureux d’un réalisateur qui s’attache, entre pudeur et impudeur, à coller au plus près de la réalité pour nous transmettre cette humanité qu’il a par hasard découverte sous une situation dramatique.

Copyright ARP Sélection

Après Petit paysan, Au nom de la terre, Les vétos et quelques autres, force est de constater que le cinéma ne cesse de se faire l’écho des difficultés paysannes. N’ayant aucunement l’intention de se faire le porte-parole des soubresauts qui agitent la corporation agricole, Rodolphe Marconi choisit de se mettre dans les pas de son héros, bien plus romanesque qu’on ne l’aurait imaginé, pour nous faire partager ses journées, mais aussi ses difficultés, ses joies et ses espoirs.

Une voix off ouvre le film. Elle raconte cette rencontre improbable entre l’agriculteur et le réalisateur qui a abouti à la naissance de ce documentaire. Intrigué par son comportement, Rodolphe Marconi finit par aborder ce garçon qui, depuis trois jours, s’avance dans la mer jusqu’aux genoux sans jamais se baigner. Cyrille a 30 ans, il est éleveur dans une ferme d’un petit village d’Auvergne. Il n’était jamais parti en vacances, n’avait jamais vu la mer et ne sait pas nager. Pendant ses vacances, son frère et son père ont accepté de s’occuper de ses vaches, mais bien à contrecœur. Les vacances, c’est fait pour les fainéants ! Face à ce jeune homme si magnanime malgré un sort peu enviable, Marconi se sent animé d’un sentiment d’injustice mêlé de colère, qui le pousse à vouloir célébrer son courage à travers un film.

Copyright ARP Sélection

Cyrille a repris la ferme de ses parents il y a six ans. Il a dû s’endetter afin de répondre aux normes européennes. La banque lui a prêté de l’argent pour acheter une dizaine de vaches, mais huit sont mortes. Du coup, il ne produit plus assez de lait pour pouvoir espérer le vendre à la coopérative. Il travaille de l’aube à minuit tous les jours de la semaine, mais assailli par les dettes, ne parvient à s’octroyer aucun salaire. La chute vertigineuse vers le redressement judiciaire et l’éventualité de la perte de son exploitation sont largement amorcées.

Pourtant, ce qui émane de Cyrille, c’est de la douceur. Aucune amertume, ni colère et c’est sans aucun doute ce qui le rend si attachant. Il faut dire que Cyrille est un tendre. Ses vaches, il les aime. Le matin, à l’heure de la traite, il les réveille sans brusquerie. Dans les prés, il les appelle par leur prénom. Elles sont les seules à pouvoir combler sa solitude quotidienne. Alors quand l’une d’elles meurt, c’est un crève-cœur sentimental, au-delà de la perte financière. Entre poésie et hésitation, il évoque à peine les relations compliquées avec son père et revient avec pudeur sur la mort récente de sa mère, son seul soutien. Aujourd’hui, il ne peut compter que sur la présence discrète (l’homosexualité à la campagne est encore peu tolérée) mais solide de son ami Marc.

Copyright ARP Sélection

Avec un réalisme impressionnant de neutralité et de tact, le réalisateur filme la naissance d’un veau ou la mort d’une vache, mais aussi l’arrivée des huissiers, les larmes furtives de Cyrille ou sa visite au cimetière. Il arrive que la lumière ne soit pas la meilleure, que le cadre soit approximatif. Peu importe. Ce qui compte, c’est la vérité brute qui se dégage de ce récit poignant qui nous va droit au cœur.