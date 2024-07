Dans les couloirs du Conseil constitutionnel – Marie Bardiaux-Vaïente, Gally – la chronique BD

Résumé : Austère institution qui siège au Palais-Royal, le Conseil constitutionnel joue un rôle clé dans la démocratie française, en supervisant les élections et en vérifiant la constitutionnalité des lois. Cette instance juridique fondamentale n’en reste pas moins méconnue des Français, qui ignorent le rôle et les transformations du « conseil des sages », notamment pour se rapprocher des citoyens, à travers par exemple la Question prioritaire de constitutionnalité. Marie Bardiaux-Vaïente et Gally ont franchi les portes du Conseil pour nous faire découvrir, avec un certain sens du second degré, le fonctionnement de cette institution.

Critique : Difficile de rendre accessible aux profanes et intéressant sur le plan narratif le fonctionnement du Conseil constitutionnel, institution juridique qui est garante du respect de la Constitution de la Ve République, voulue en 1958 par Charles de Gaulle et rédigée par Michel Debré avec l’appui d’autres juristes comme René Cassin. Les rédacteurs de la Constitution ont imaginé le Conseil constitutionnel, une institution inédite dans l’histoire française, marquée jusqu’alors par la toute puissance de la loi. Or depuis 1958, la Constitution prime sur la loi, et le Conseil est chargé de veiller au fait que les lois respectent le cadre constitutionnel. Depuis, la Constitution n’a jamais cessé d’élargir ses prérogatives, avec notamment l’introduction de la Question prioritaire de constitutionnalité en 2010. Ce sont ces informations, et bien d’autres, que vulgarisent avec succès Marie Bardiaux-Vaïente et Gally dans cet album très pédagogique.

© Marie Bardiaux-Vaïente, Gally / Glénat

Pour ce faire, les autrices se mettent en scène avec humour dans les couloirs de l’austère institution : on les voit dévaler les escaliers, remuer les bibliothèques, s’affaler sur les confortables fauteuils ou monter sur les toits ! Le duo est bien rodé : docteure en histoire, Marie Bardiaux-Vaïente est d’un enthousiasme débordant et assène des explications à Gally, beaucoup plus circonspecte, qui préfère taguer la figure de Michel Debré sur un couloir du Conseil. Cette mise en scène permet de faire facilement couler les nombreuses informations de l’album, qui vulgarise des notions fondamentales de droit (la pyramide de Kelsen, le bloc de constitutionnalité) et de jurisprudence (l’affaire Cédric Herrou). La dessinatrice insère également des séquences historiques, représentées avec une colorisation bleutée – qui se rapproche des vieilles photographies – pour revenir sur des moments et des figures clés de l’histoire du Conseil. Personnage récurrent de l’histoire, Laurent Fabius apparaît comme une figure bienveillante, bien que parfois agacée, qui amène les deux jeunes femmes d’un espace à l’autre.

© Marie Bardiaux-Vaïente, Gally / Glénat

Bien construit et solidement documenté, Dans les couloirs du Conseil constitutionnel est un album très pertinent et accessible de vulgarisation, qui utilise pleinement les codes narratifs de la bande dessinée pour construire son récit documentaire. Un outil fort utile à l’heure où, au lendemain des élections législatives, les questions constitutionnelles apparaissent brûlantes.