Dans ma bulle #412 - Mickey contre l’alliance maléfique, avec Nicolas Pothier.

"À New-Mickeyville, la ville rétro-futuriste, c’est l’alerte : le Fantôme noir vient de dévaliser la Modern Bank ! En un temps record, le ranger Mickey interpelle le bandit et le fait passer en jugement. Incarcéré illico à la « 100-T », la prison spatiale la mieux gardée de la galaxie, le Fantôme noir est ravi : son plan machiavélique a marché. Il fait évader les détenus les plus dangereux de la planète - Pat Hibulaire, les Rapetou, Spectrus et Laurent Outang - et crée L’Alliance maléfique ! Pour contrer ces bandits qui projettent de contrôler la ville grâce à un robot géant, Mickey réunit à son tour ses plus proches amis, Dingo, Minnie et Donald. La Space Ranger Force est née et un combat de titans se profile à l’horizon... "

Une nouvelle aventure de Mickey signée Johan Pilet, au dessin, et Nicolas Pothier, au scénario, qui nous révèle les ressorts et les coulisses de cette histoire évoluant dans un monde rétro-futuriste et nous dévoile en fin d’émission le prochain Fantomiald.

Une interview réalisée en juin 2024 par Fred Michel, depuis le festival Lyon BD.