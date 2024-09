Days with my stepsister T.1 - Ghost Mikawa, Yumika Kanade - la chronique BD

Résumé : Yuta, lorsque son père de se remarie, doit vivre avec sa belle-mère et sa belle-sœur, âgée de 16 ans comme lui et fréquentant le même lycée. Chacun d’eux étant plutôt distant, une cohabitation forcée mais peu à peu apaisée se met en place...

Critique : Dans une histoire où l’on s’attend à voir la romance clichée surgir à chaque page, il faut dire que Days with my stepsister est plutôt surprenant, puisque ce premier tome affiche au contraire une parfaite neutralité sur la majorité de ses pages. Une neutralité de sentiments mais pas de relation, car ce shonen insiste non pas sur la naissance des sentiments, mais bien le respect de ceux des autres. En fait, c’est bel et bien un guide de relation qui est mis à l’honneur, ou comment connaître les limites de l’espace de chacun, comment ne pas choquer ou embêter celui qui vit avec vous, comment rendre service sans être envahissant, tout simplement apprendre à se connaître, à vivre ensemble et à se comprendre. Pour deux adolescents, c’est donc un cheminement inédit qui s’instaure, non pas celui de la séduction, de la honte des sentiments cachés ou d’un flirt incessant, ou comment casser les codes du shonen. Alors attention, quelques indices, ainsi qu’un cliffhanger, suggèrent tout de même que l’amour pourrait bien faire irruption, et c’est aussi cela qui tient en haleine le lecteur, qui a hâte de connaître la suite...

© Yumika Kanade 2022 / Ghost Mikawa, Hiten 2022 / Kadokawa Corporation

Pour mettre en scène ces moments plutôt tranquilles, qui s’assimilent quasiment par certains moments à une vie de couple, Yumika Kanade a dessiné ses personnages avec des traits sereins, sans être fragiles, mignons ou sexys, ils sont simplement dans leur quotidien, dans un milieu qui est à leur image : familier, propre et ordonné. Les chapitres ont tendance à s’enchaîner avec un rythme paisible, routinier pouvant soit charmer, soit ennuyer, jusqu’à ce que quelques éléments se mettent en branle, comme si le mouvement était un vecteur de sentiment plus fort, d’aléa imprévu qui chamboulerait les cœurs et les pages. Assez peu nombreux dans ce tome 1, ils devraient s’accentuer prochainement...

Premier volume intrigant par son caractère neutre mais intéressant par sa perception des relations humaines, Days with my stepsister introduit un couple de personnages qui vit avant tout, et devrait évoluer avec une trajectoire d’intérêt croissante mais sûrement maîtrisée.