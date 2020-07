Décès de Carl Reiner : du Dick Van Dyke Show à la saga Ocean’s

News : Tout au long de son immense carrière (sept décennies !), Carl Reiner a raflé pas moins de neuf Emmy Awards, dont cinq dans les années 1960 pour The Dick Van Dyke Show, série parodique télévisée, narrant les mésaventures d’un auteur de télévision, que ce soit à la maison ou au boulot. Ses talents d’acteur comique ont fait mouche, au fil de 158 épisodes, de 1961 à 1966, et l’ont propulsé au rang de star du petit écran (qu’il ne boudera d’ailleurs jamais). Le monde du spectacle est en émoi, car il perd un touche-à tout génial. Nous avons déjà évoqué le comédien, qui s’est démarqué aussi dans des films comme Un monde fou, fou, fou (1963) et Les Russes arrivent (1966), mais Carl Reiner fut aussi acteur, producteur et cinéaste, réalisant de nombreux films. Nous pouvons citer : Oh God ! (1977), Un vrai schnock (1979), Les Cadavres ne portent pas de costard (1982), L’Homme aux deux cerveaux (1983), et All of Me (1984). Sa collaboration professionnelle avec Steve Martin, de surcroît devenu un ami, a été des plus brillantes. Carl Reiner s’est vu offrir des apparitions dans une pléthore de séries télévisées à succès, dont Hot in Cleveland, Ally McBeal, et Dr House. Il était également, durant les années 2000, à l’affiche de Ocean’s 11, Ocean’s 12, et Ocean’s 13, tous trois réalisés par Steven Soderbergh, dans lesquels il incarnait Saul Bloom. Carl Reiner a reçu le prestigieux prix Mark Twain pour l’humour américain en 2000. L’artiste était également fier de ses livres, pour la plupart autobiographiques. Rappelons que Rob Reiner, réalisateur révélé par Quand Harry rencontre Sally (1989), est son fils.